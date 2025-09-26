Marché : mouvement haussier, regards tournés vers l'inflation US

Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris, Francfort et Londres gagnant entre 0,3% et 0,4%.

Les derniers jours ont été marqués par un mouvement d'aversion au risque suite à des déclarations moins accommodantes que prévu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et des indicateurs économiques américains robustes qui ont contribué à raviver les inquiétudes sur les taux.



Lors d'une conférence organisée mardi dans l'État du Rhode Island, le patron de la Fed a mis en garde contre des baisses de taux 'trop soutenues' qui risqueraient de faire déraper l'inflation, tout en jugeant que les taux se situaient actuellement 'au bon niveau' pour faire face aux développements économiques.



Ces propos plutôt restrictifs, tenus moins d'une semaine après la première baisse de taux de l'institution en plus de neuf mois, ont surpris les marchés, d'autant que Jerome Powell a également fait part de son inquiétude concernant la pérennité du marché de l'IA, déclarant que 'à bien des égards, les cours des actions étaient assez élevés', ce qui a conduit Wall Street à aligner trois séances consécutives de repli.



Sur le front des statistiques, la croissance économique espagnole au deuxième trimestre a été révisée à la hausse à 0,8%, à comparer avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,6% sur le premier trimestre, selon des données communiquées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).



Attendue à 14h30, la statistique de l'indice des prix PCE outre-Atlantique, la mesure privilégiée de l'inflation de la Réserve fédérale, s'avérera tout particulièrement essentielle aux anticipations de taux des marchés, qui espèrent ne pas trop voir s'éloigner la perspective de deux nouvelles baisses de taux cette année dans le cas de chiffres trop élevés.



Le sentiment des investisseurs pourrait également évoluer à 16h00 avec la publication des résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,75% (-1 pt) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,58% (-2 pts).

L'euro cède 0,5% face au billet vert, à 1,168 USD.

Le Brent cède 0,6% à 69,2 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, l'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 336 214 660 euros à Eni, après avoir démontré l'existence d'un accord restreignant la concurrence dans la vente de carburants automobiles.

Equinor et ses partenaires annoncent le démarrage de la phase 2 du projet de compression sous-marine sur le champ d'Åsgard, en mer de Norvège. Cette étape vise à maintenir la production en augmentant la pression dans les canalisations entre les puits et la plateforme Åsgard B.

Enfin, Novartis a annoncé vendredi son intention de présenter de nouvelles données sur ses principaux traitements contre le cancer de la prostate et le cancer du sein à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra le mois prochain à Berlin.