Marché : peu de mouvements en l'absence de catalyseurs

Les Bourses européennes végètent non loin de leurs équilibres (+0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris et à Madrid), une actualité ténue en cette avant-veille de Noël ne laissant guère de catalyseur pour les marchés.

S'il n'y a pas grand-chose à signaler sur le vieux continent, Wall Street a continué à profiter de son traditionnel mouvement haussier de fin d'année (+0,6% lundi sur le S&P 500), et ce malgré les tensions observées sur les taux obligataires.



"Pour le S&P 500, l'enjeu principal n'est pas une baisse immédiate des taux par la Réserve fédérale, mais plutôt la stabilisation des taux d'intérêt réels et des rendements obligataires", estime Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



"Tant que ces derniers cessent de progresser et s'orientent graduellement à la baisse à moyen terme, les marchés d'actions peuvent conserver un soutien fondamental, même dans un contexte de ralentissement de la croissance économique", selon elle.



Cet après-midi pourrait voir la tendance s'animer un peu plus avec une série de statistiques aux Etats-Unis, dont les derniers chiffres de la croissance américaine au 3ème trimestre qui pourraient renforcer le sentiment favorable à Wall Street.



"Le modèle de la Fed d'Atlanta, qui s'efforce de reproduire les comptes nationaux en temps réel, affiche un gain de 3,5% en rythme annualisé", indique Oddo BHF, rappelant toutefois que la période en question précédait le shutdown.



"Pendant six semaines, le shutdown a pesé sur le moral des ménages affaiblissant leur consommation et il a différé certaines dépenses fédérales", souligne le bureau d'études, prévenant que cela pèsera sur la croissance au 4e trimestre.



Outre le PIB, l'après-midi verra paraitre aux Etats-Unis les commandes de biens durables d'octobre, la production industrielle de novembre, ainsi que l'indice de confiance des ménages du Conference Board pour le mois en cours.



Seule donnée notable parue ce matin en Europe, la croissance du PIB de l'Espagne en volume a été confirmée à 0,6% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, une croissance portée par la demande intérieure (+1,3 point).



Dans l'actualité des valeurs, Novo Nordisk bondit de plus de 7% à Copenhague, grâce à l'approbation par la FDA américaine de sa pilule Wegovy (sémaglutide oral 25 mg une fois par jour) pour réduire le surplus de poids corporel.