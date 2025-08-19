Marché : plutôt rassuré par la rencontre Trump-Zelensky

Les Bourses européennes progressent ce mardi (+0,2% à Londres, Francfort et Madrid, +0,6% à Paris et Milan), la rencontre Trump-Zelensky de lundi à la Maison Blanche laissant espérer une issue prochaine à la guerre en Ukraine.



Cette réunion n'a débouché sur aucun accord définitif, mais les idées avancées afin de garantir la sécurité de l'Ukraine ont été considérées des deux côtés de l'Atlantique comme une bonne base de progrès pour un prochain compromis.



La réunion a conduit à une promesse de prolongation de ces efforts diplomatiques, mais surtout à la possibilité d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans les prochaines semaines, dans le cadre d'un sommet trilatéral.



'Un pas vers une trêve améliorerait sans aucun doute le climat économique en Europe', rappelait hier Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune de la banque suisse.



Ce dernier pointait ainsi, dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, les espoirs 'd'un meilleur approvisionnement en hydrocarbures - donc des prix de l'énergie plus bas en Europe - et, peut-être, la levée de certaines sanctions contre la Russie'.



Le stratège faisait aussi remarquer que la Banque mondiale estimait, en février dernier, la manne financière associée à la reconstruction de l'Ukraine à 524 milliards de dollars sur dix ans, soit près de 2,8 fois le PIB nominal du pays prévu en 2024.



Dans l'actualité des valeurs, BHP prend près de 2% à Londres, après la publication d'un bénéfice net annuel en hausse de 14%, 'soutenu par une forte performance opérationnelle et de coûts sous-jacente face à un contexte de volatilité globale'.



Mediobanca s'adjuge 2% à Milan, après l'autorisation octroyée par la BCE pour faire l'acquisition de Banca Generali, opération que la banque privée juge nécessaire afin d'échapper à l'offre hostile lancée par Monte dei Paschi di Siena.



De l'autre côté de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance ce mardi des résultats trimestriels de la chaine de bricolage Home Depot, ainsi que des chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour le mois de juillet.