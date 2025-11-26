Marché : porté par des espoirs sur l'Ukraine et la Fed

Les Bourses européennes affichent des gains modérés (+0,2% à Londres et à Francfort, +0,3% à Paris et à Madrid), profitant encore d'espoirs d'une amélioration du contexte géopolitique en Europe et d'une baisse de taux outre-Atlantique.



Les investisseurs ont réagi favorablement mardi aux informations évoquant des avancées sur le plan de paix en 19 points présenté par les Etats-Unis et qui pourrait satisfaire à la fois Kiev et Moscou, laissant ainsi entrevoir une fin au conflit.



"En février 2025, la Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction de l'Ukraine au cours de la prochaine décennie à 524 milliards de dollars", rappelle Jefferies, alors que tous les regards sont tournés vers ces pourparlers de paix.



"Alors que seul CRH dans notre couverture a de la production en Ukraine, beaucoup d'autres groupes ont des expositions en Europe de l'Est qu'ils devraient également pouvoir exploiter pour une éventuelle reconstruction", estime-t-il.



Autre facteur de soutien pour les marchés, les indicateurs économiques contrastés dévoilés mardi après-midi sont venus renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Fed le 10 décembre, espérée par la grande majorité des traders.



Cette perspective a permis aux indices actions américains de se redresser nettement mardi, le S&P 500 ayant ainsi progressé de 0,9% et refranchi à la hausse sa moyenne mobile à 50 jours qui avait été enfoncée il y a une semaine.



"Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés", constate Michael Brown, pointant un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse.



"L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante", explicite ce stratégiste chez Pepperstone.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Eni gagne plus de 1% à Milan grâce à un relèvement de conseil de "neutre" à "achat" chez UBS, alors que Shell (-1% à Londres) pâtit légèrement d'une dégradation en sens inverse du même broker.