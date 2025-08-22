Marché : Powell ouvre la voie à une baisse des taux en septembre

Jerome Powell, le président de la Fed, a ouvert la voie ce vendredi à une rapide baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis en reconnaissant que la situation économique actuelle pourrait nécessiter un 'ajustement' de la politique monétaire de la banque centrale américaine.



'A court terme, les risques entourant l'inflation sont orientés à la hausse, tandis que ceux pesant sur l'emploi penchent du côté de la baisse, une situation difficile', a notamment reconnu le patron de la Réserve fédérale lors de son intervention très attendue à l'occasion du symposium annuel de Jackson Hole (Wyoming).



'Lorsque nos objectifs se trouvent dans une position de tension de la sorte, notre cadre d'action nous impose de trouver un équilibre entre les deux volets de notre double mandat', a-t-il ajouté.



De son point de vue, la stabilité du taux de chômage et d'autres indicateurs du marché du travail va néanmoins conduire l'institution à devoir avancer 'avec prudence' dans l'examen d'éventuelles modifications de l'orientation de sa politique monétaire.



'Ceci dit, compte tenu du caractère restrictif de notre politique, le scénario de référence et l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de notre orientation de politique monétaire', a-t-il assuré.



Si Powell n'a pas clairement indiqué qu'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire serait imminent alors que le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunit les 16 et 17 septembre, ses propos sont bien bien conciliants que ceux qui avaient suivi la réunion du Comité de politique monétaire de la fin juillet à l'issue de laquelle il avait de nouveau souligné l'incertitude liée à l'inflation en raison des politiques commerciales, adoptant un ton modérément agressif.



Ces propos plus accommodants que prévu - puisque davantage centrés sur l'évolution du marché du travail - permettaient à Wall Street d'accentuer ses gains vendredi matin, tandis que les rendements sur les bons du Trésor américain se détendaient et que le dollar revenait à des plus bas de quatre ans face à l'ueor.



Lors de son intervention, Powell a néanmoins répété que les membres du FOMC prendraient ces décisions uniquement sur la base de leur analyse des données et de leurs implications pour les perspectives économiques et l'équilibre des risques, sans jamais s'écarter de cette approche.



Concernant les effets des droits de douane sur les prix à la consommation, le banquier central a estimé que ceux-ci étaient désormais 'clairement visibles' et qu'ils devraient s'accroître au cours des prochains mois, quoiqu'avec une forte incertitude quant à leur calendrier et leur ampleur.



Selon Powell, la question importante est de savoir si ces hausses de prix sont susceptibles d'accroître de manière significative le risque d'un problème d'inflation persistant, une interrogation à laquelle il répond en affirmant sur la scénario de base raisonnable est que ces effets resteront 'relativement transitoires'.