Marché : préoccupé par l'hypothèse d'une bulle sur la tech

Les Bourses européennes font grise mine ce mardi (-0,9% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,4% à Paris, -1,6% à Madrid), dans un contexte de nervosité grandissante des investisseurs perceptible aussi à Wall Street.



Les indices actions américains ont en effet perdu du terrain lundi, le S&P 500 ayant ainsi cédé 0,9% et le Nasdaq Composite plus de 0,8%, des reculs accompagnés d'une hausse sensible de l'indice de volatilité VIX associé au S&P 500.



L'optimisme qui accompagnait le développement de l'IA s'est fragilisé récemment et le terme de 'bulle' fait de plus en plus souvent la une de la presse financière, avec comme comparaison naturelle celle qui a explosé au début des années 2000.



'Les valorisations du secteur technologique, bien qu'élevées, ne présentent pas autant de cas d'exubérance que lors de la bulle internet ou de la bulle japonaise de 1990', tempère Enguerrand Artaz, chez La Financière de l'Échiquier (LFDE).



'A titre de comparaison, Microsoft se traite aujourd'hui à 30 fois les bénéfices attendus à un an, alors que ce ratio dépassait les 60 en 1999', rappelle ainsi ce stratégiste, qui décrit donc une réalité 'plus nuancée'.



Dans ce contexte, les investisseurs devraient toutefois se montrer particulièrement attentifs aux résultats de Nvidia mercredi soir, qui serviront à déterminer si les valorisations élevées des géants technologiques sont actuellement justifiées.



'Le sentiment est beaucoup moins excessif sur les marchés européens, moins exposés aux valeurs technologiques', reconnait Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, dans une note de lundi.



'Mais doit-on considérer que l'on fait de 'bonnes affaires' en rentrant sur les niveaux actuels sur le CAC40, le DAX ou le MIB italien ? Pas forcément si la volatilité fait son retour dans les semaines qui viennent sur les marchés américains', prévient-il.



L'analyste rappelle que dans le court épisode de volatilité de fin octobre-début novembre, les indices européens ont corrigé sans aucune actualité particulière en Europe, ayant simplement emboité le pas des indices américains à la baisse.



Dans l'actualité des valeurs, Roche gagne plus de 6% à Zurich suite à l'annonce du succès d'un essai clinique de phase III dans le cancer du sein, un marché sur lequel le laboratoire pharmaceutique reste toutefois en butte à une forte concurrence.



ABB lâche par contre 4%, l'annonce par le groupe d'une hausse de ses objectifs financiers, dans le cadre de sa nouvelle organisation recentrée sur l'électrification et l'automatisation, ne parvenant pas à convaincre pas les investisseurs.



AkzoNobel cède 1% à Amsterdam, après un accord définitif pour une fusion par échange d'actions du groupe de peintures et d'enduits avec Axalta Coating Systems, créant un ensemble d'une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars.