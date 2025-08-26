Marché : préoccupé par la situation politique en France

La morosité règne sur les marchés européens (-0,5% à Londres et à Francfort, -0,7% à Madrid, -0,9% à Milan et surtout -1,8% à Paris), sur fond d'inquiétudes ravivées au sujet de la France après les derniers soubresauts de sa vie politique.



Le Premier Ministre François Bayrou a en effet pris de court les observateurs en annonçant son intention d'engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre, en vue de faire adopter son projet de budget 2026.



Le RN et l'opposition de gauche ayant tous annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance, la voie semble ouverte pour une chute du gouvernement français, et donc une nouvelle crise politique dans les prochains mois.



'Si le gouvernement perd le vote de confiance, le président Macron pourrait chercher à nommer un autre Premier ministre pour former un gouvernement, qui serait alors confronté au défi immédiat d'adopter un budget pour 2026', souligne Deutsche Bank.



La banque allemande note aussi qu'il pourrait convoquer de nouvelles législatives anticipées, mais que celles-ci déboucheraient le plus probablement sur un parlement fragmenté, et dans une moindre hypothèse sur une victoire du RN.



Le spectre de la crise politique apparait d'ailleurs alors même que les ménages français dépriment, au vu de l'indicateur de l'Insee qui diminue d'un point à 87 en août, et atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2023.



La perspective d'instabilité politique dans la deuxième économie de la zone euro s'est traduite dès lundi soir par un décrochage du CAC40 qui a fini en chute de 1,6%, ainsi que par une poussée du rendement des emprunts d'Etat français à dix ans.



En effet, la situation politique nourrit fort logiquement les inquiétudes au sujet de la dette publique française, inquiétudes touchant de plein fouet les valeurs bancaires françaises (-6% sur Crédit Agricole, BNP Paribas ou Société Générale) à Paris.



A Francfort, Puma rétrocède 1% après son envolée de près de 16% la veille, due à des informations selon lesquelles la famille Pinault étudierait des options concernant sa participation dans l'équipementier sportif, y compris une éventuelle cession.