Marché : préoccupé par les niveaux de valorisation

Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain ce jeudi (stabilité à Francfort, -0,2% à Milan, -0,3% à Londres, -0,4% à Paris), sur fond d'interrogations générales des investisseurs au sujet des valorisations des entreprises.



'Alors que les marchés actions ont connu un important rallye depuis 6 mois sur fond de revalorisation plus que de croissance des résultats, le début du mois de novembre s'ouvre sur une tonalité plus prudente', constate Invest Securities.



Ce dernier souligne que la valorisation devient une source d'inquiétudes, avec des craintes de bulle de l'IA ouvertement exprimées par certains, un sentiment qu'il 'ne peut que partager, tant pour l'Euro Stoxx que pour le S&P 500'.



'Les prochaines semaines nous diront si une normalisation des valorisations est nécessaire, avec dans ce cadre un risque de correction pouvant atteindre -30% sur le S&P 500 et -10% sur l'Euro Stoxx', prévient le bureau d'études.



Les opérateurs doivent prendre connaissance de la décision de la Banque d'Angleterre en milieu de journée, pour laquelle Bank of America anticipe un statu quo sur le taux directeur, par un vote de six voix contre trois au sein du comité.



En attendant ce rendez-vous, la matinée a vu paraitre une production industrielle allemande en rebond de 1,3% en septembre, une augmentation toutefois 'uniquement attribuable au secteur automobile', selon Commerzbank.



'Au vu de la stagnation récente des prises de commandes, une production plus élevée n'est pas attendue avant l'année prochaine, lorsque la politique budgétaire financée par endettement entrera en vigueur', prévient la banque allemande.



Surtout, la matinée est dominée par de multiples publications d'entreprises, notamment à Francfort où celle de DHL Group (+5%) se trouve particulièrement saluée, à l'inverse de celle de Commerzbank (-3%).



Sur les autres places, les investisseurs sanctionnent lourdement les résultats d'Air France-KLM (-13%), SES (-12%) et Legrand (-10%) à Paris, alors qu'ils acclament ceux d'ArcelorMittal (+6%) à Amsterdam et d'Adecco (+7%) à Zurich.