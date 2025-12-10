Marché : prudent à quelques heures de la conclusion du FOMC

Les Bourses européennes se montrent prudentes (+0,1% à Londres, mais -0,2% à Paris, -0,4% à Francfort et Milan), à quelques heures de la conclusion très attendue de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed de l'année.



"Les conditions de marché à la veille d'une réunion du FOMC ne sont jamais très animées", rappelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone, ajoutant que "celles qui précèdent la réunion de décembre le sont encore moins".



La banque centrale américaine devrait, une nouvelle fois, baisser son taux directeur de 25 points de base, mais se sont surtout les perspectives en matière de politique monétaire pour l'année à venir qui devraient concentrer les regards.



"Ce rendez-vous sera scruté avec le plus grand intérêt étant donnée la fragmentation du board observée lors du dernier comité de politique monétaire", estime Romain Aumond, macro économiste et stratégiste quantitatif chez Natixis IM.



"La tonalité du discours de Jerome Powell restera vraisemblablement conservatrice afin de tempérer les anticipations de marché, dont les attentes fluctuent entre 50 et 75 points de base de baisse de taux en 2026", selon le professionnel.



Alors que les membres du comité semblent très partagés sur la conduite à tenir dans les prochains mois, les investisseurs pourraient regarder de près les projections économiques qui seront dévoilées simultanément pour s'en faire une idée.



"Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'institution réitérera son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, dans un contexte de nomination du successeur de J. Powell, attendue dans les prochaines semaines", prévient en outre Romain Aumond.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, TUI recule de 2% à Francfort, malgré la présentation par le groupe de tourisme de perspectives plutôt souriantes pour l'exercice 2025-26, en marge de la publication complète de ses résultats annuels.



Aegon dévisse de 8% à Amsterdam, après une série d'annonces à l'occasion de sa journée investisseurs, où l'assureur affiche son ambition de "devenir un groupe américain de premier plan aux Etats-Unis en assurance-vie et en retraite".