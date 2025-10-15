Marché : record historique du Russell-2000 à Wall Street

Wall Street a connu une séance en montagnes russes : après une ouverture en nette baisse, dans le sillage des valeurs technologiques qui avaient flambé la veille, les indices US étaient presque revenus à l'équilibre vers 20H, avant de décliner de nouveau au cours de la dernière heure, pâtissant du regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



La nervosité des investisseurs notamment été aggravée par l'annonce par le ministère chinois de commerce de mesures de représailles suite au récent durcissement de ton de Donald Trump.



Un porte-parole du ministère a exhorté la partie américaine à 'corriger ses erreurs' et à 'faire preuve de 'sincérité' dans les négociations commerciales, estimant que Washington ne pouvait affirmer vouloir dialoguer tout en menaçant d'introduire de nouvelles mesures restrictives.



Au final, le Dow Jones parvient à surperformer la tendance générale avec +0,44%, face à un Nasdaq Composite qui cède encore près de 0,7% et un S&P500 en retrait de -0,6%: le 'VIX' qui lui est associé fait un bond de +9,4% vers 20,8, ce qui tranche avec le score anodin de l'indice sous-jacent.



Le 'fait du jour' restera finalement le record historique du Russell-2000 en intraday (2.510) et qui se détache avec +1,6% et une clôture 'improbable' à 2.493.



Les 'Sept Magnifiques', ces géants de l'IA qui ont joué un rôle moteur dans la récente séquence de hausse des marchés d'actions américains mais dont les valorisations extrêmement élevés inquiètent les investisseurs, ont lourdement pesé sur le Nasdaq avec Nvidia -4,4%, Intel -4,3%, Crowdstrike -3,9%.



Temps fort de cette journée, Jerome Powell, le président de la Fed, a prononcé un discours lors de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE) qui confirme une stratégie dictée par une surveillance attentive de l'évolution du marché du travail, mais qui ne perd pas de vue la jauge de l'inflation : rien de nouveau.



Pas question de prendre à contrepied les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base en octobre et et décembre : ce serait déclarer une guerre ouverte à la Maison Blanche.



La détente des taux étant générale ce mardi, l'or en a profité pour établir un nouveau record absolu à près de 4.100$ tandis que l'argent a franchi pour la 1ère fois la barre des 53$/Oz.



Les 1ers trimestriels dévoilés ce mardi ont suscité des réactions contrastées : résultats -et surtout les prévisions bénéficiaires- de Wells Fargo sont applaudis (+7,5%), mais ceux de JPMorgan tout comme ceux de Goldman Sachs sont accueillis fraichement (environ -2%).

