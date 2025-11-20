Le vert domine sur les places européennes (+0,6% à Londres et à Paris, +0,7% à Francfort, +0,8% à Milan et Madrid), les investisseurs manifestant ainsi leur soulagement au lendemain des chiffres solides dévoilés par Nvidia.
Attendu au tournant, le géant des puces pour l'IA a dévoilé une publication rassurante pour le trimestre écoulé, battant les attentes tant sur son BPA que sur ses revenus, et affichant des perspectives souriantes pour le trimestre en cours.
'Les ventes de Blackwell sont hors normes, et les GPU cloud sont en rupture de stock', mettait en avant son CEO Jensen Huang lors de cette publication, estimant que l'on est 'entré dans le cercle vertueux de l'IA'.
'L'écosystème de l'IA se développe rapidement - avec de nouveaux modélistes fondateurs, plus de startups d'IA, dans de plus en plus de secteurs et dans de nouveaux pays. L'IA va partout, fait tout, tout en même temps', poursuivait-il.
C'est donc avec le coeur léger que les investisseurs vont pouvoir aborder le second grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre, prévue en début d'après-midi.
Initialement programmé le 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales ('shutdown'). A titre d'indication, le consensus s'est établi à 50 000 créations de postes.
Ces données seront scrutées avec d'autant plus d'attention que les minutes de la Fed, dévoilées ce mercredi, ont confirmé une forte divergence de vues parmi ses responsables concernant une nouvelle réduction de taux en décembre.
Dans l'actualité des valeurs en Europe, Novartis reste stable à Zurich, les investisseurs restant de marbre face à sa prévision d'un taux de croissance annuel moyen de ses ventes de +5 à 6% à changes constants pour la période 2025-30.
A la Bourse de Paris, les opérateurs acclament les publications trimestrielles d'Elior (+15%) et dans une moindre mesure de Valneva (+5%), alors qu'ils sanctionnent très lourdement celle de Soitec (-27%), lanterne rouge du SBF120.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
