Marché : soutenu par les espoirs au sujet de la Fed

Les Bourses européennes gagnent un peu de terrain (+0,2% à Londres et Madrid, +0,3% à Paris, +0,6% à Francfort), à l'image du S&P500 (+0,1% jeudi) alors qu'une prochaine baisse de taux Outre-Atlantique est jugée probable à plus de 90%.



"Les données mitigées américaines vont dans le sens d'un risque sur l'emploi un peu plus élevé que le risque inflationniste en cette fin d'année, ce qui solidifie le cas pour une baisse de taux de la Fed la semaine prochaine", souligne LBPAM.



Dans l'optique de ce rendez-vous, les marchés pourraient se montrer attentifs cet après-midi à la publication des revenus et dépenses des ménages américains pour septembre, habituellement accompagnés de l'indice des prix PCE.



Des données encourageantes sur le vieux continent semblent aussi soutenir le moral des investisseurs, à l'image d'une révision de hausse de 0,1 point de la croissance du PIB dans la zone euro (à +0,3%) et dans l'UE (à +0,4%) pour le 3e trimestre.



Autre signal positif, les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



"En excluant les commandes de grande taille, très sensibles aux fluctuations, la hausse observée en octobre tombe à +0,5%", tempère Commerzbank, pour qui "le secteur s'est stabilisé, mais il n'y a toujours aucun signe de reprise".



Dans l'actualité des valeurs, UCB bondit de 4% à Bruxelles après un relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l'ensemble de 2025, grâce à "une performance solide depuis le début de l'année".



Derichebourg se distingue en tête du SBF 120 à Paris avec un bond de 10%, le groupe de recyclage et de services aux collectivités ayant dévoilé un EBITDA courant supérieur à ses estimations précédentes pour son exercice 2024-25.



Swiss Re chute par contre de 5% à Zurich, les objectifs présentés par le premier réassureur mondial, en préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue ce jour à Londres, étant jugés trop prudents par le marché.