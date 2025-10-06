Marché : spread obligataire en hausse après le choc politique en France

L'ambiance est morose sur la place boursière européenne : Francfort se maintient tout juste à l'équilibre tandis que Londres cède 0,2% alors que Paris s'enfonce de 1,5%, plombé par le décrochage des banques (-5,8% pour SG, -4,% pour BNP Paribas, -4,% pour Crédit Agricole), dans le sillage de l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu.



Ce coup de tonnerre dans la politique française entraîne une nette hausse de l'obligataire avec une OAT à 10 ans qui grimpe à 3,58%, tandis que le Bund de même échéance se maintient vers 2,71%, soit un spread qui grimpe vers 87 pb.



Outre-Atlantique, Washington fait toujours face au 'shutdown' qui provoque l'arrêt de la publication de nombreuses statistiques, forçant les investisseurs à naviguer à vue.



Ce matin, les marchés ont toutefois pu prendre connaissance des statistiques des ventes au détail sur le Vieux Continent. Ainsi, entre juillet et août 2025, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de 0,4% et de 0,3% respectivement en juillet.



Dans la zone euro en août, elles se sont accrues de 0,3% pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, et de 0,4% pour les carburants automobiles en magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles).



'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce avoir reçu, en collaboration avec KlinRisk Inc., le marquage CE pour le Kidney Klinrisk Algorithm, premier outil d'évaluation des risques fondé sur l'intelligence artificielle (IA) permettant de prédire le déclin progressif de la fonction rénale.



AstraZeneca annonce ce matin que Datroway a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale en tant que traitement de 1re ligne pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique pour lesquelles l'immunothérapie n'était pas une option dans TROPION-Breast02.



Enfin, Nordex a reçu des commandes pour deux projets en Ukraine d'une capacité combinée de 188,8 MW de la part du groupe OKKO. À partir de la mi-2026, le groupe Nordex fournira 32 turbines N163/5.X. Les contrats comprennent également des ententes de service d'une durée de 20 ans.