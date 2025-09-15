Marché : un début de semaine chargée plutôt confiant

Les Bourses européennes entament plutôt avec confiance (-0,1% à Londres, mais +0,3% à Francfort, +0,7% à Milan, +0,9% à Paris) une semaine qui devrait à nouveau être placée avant tout sous le signe de la politique monétaire.



Après la Banque centrale européenne la semaine dernière, ce sera en effet au tour de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre de se réunir pour déterminer leurs taux directeurs respectifs, en milieu de semaine.



'Une baisse de 25 points de base par la Fed nous apparait comme une quasi-certitude', avance Bank of America, qui attend surtout les projections économiques et les propos de Jerome Powell sur la dynamique de l'emploi et de l'inflation.



'Malgré des données plus fermes sur l'indice des prix à la consommation, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix PCE, se refroidit, ce qui augmente les chances d'une nouvelle baisse de taux en octobre', poursuit-il.



Concernant la Banque d'Angleterre, BofA pronostique un maintien du taux directeur à 4,00% par un vote de sept voix contre deux au sein du comité, avec possiblement une répartition des votes en un sens plus accommodant.



La semaine sera aussi marquée par de nombreuses données macroéconomiques, parmi lesquelles l'indice ZEW en Allemagne, les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, ou encore l'indice du climat des affaires en France.



Aux Etats-Unis aussi le calendrier des statistiques s'annonce chargé, avec notamment les ventes de détail, la production industrielle, les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board.



Seule donnée de la matinée, l'excédent commercial de la zone euro s'est accru à 5,3 milliards d'euros en juillet, en hausse par rapport à celui observé à juin, grâce à un repli plus fort des importations (-0,8%) que des exportations (-0,1%).



Dans l'actualité des valeurs, Rheinmetall gagne plus de 2% à Francfort, après l'annonce d'un accord en vue de l'acquisition de Naval Vessels Lürssen, la division militaire du chantier naval de Brême Lürssen, par le groupe de défense.



Sainsbury grimpe de 6% à Londres, à la suite de pourparlers avortés avec JD.com en vue de lui céder sa filiale Argos, une annonce toutefois accompagnée de commentaires rassurants sur les perspectives du groupe de distribution.