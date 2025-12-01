Marché : un PMI manufacturier incite à la morosité

Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,2% à Londres, -0,5% à Paris, -0,9% à Milan, -1% à Francfort), sur fond d'un indicateur illustrant la faiblesse de la conjoncture économique dans la région.



S'étant replié de 50 en octobre à 49,6 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro signale en effet le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.



Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production s'est maintenue pour un 9e mois consécutif.



De nombreuses autres données européennes sont attendues en cette première semaine du mois, dont les indices PMI des services, ou encore l'inflation, le taux de chômage et les données détaillées du PIB de la zone euro.



Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM, doivent paraitre ces jours-ci l'enquête ADP sur l'emploi privé, la production industrielle ainsi que les revenus et dépenses des ménages (habituellement accompagnés de l'indice des prix PCE).



"La dernière semaine de données américaines avant la réunion de la Fed du 10 décembre ne devrait pas faire évoluer la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base, actuellement évaluée à 90%", estime Société Générale.



Selon elle, "les données dures sont assez datées et excluent des éléments clés tels que l'IPC et les chiffres officiels du marché du travail" et les "données molles

(enquêtes ISM) pourraient ne pas fournir une indication fiable sur l'économie".



Aussi, la banque française estime que l'attention cette semaine pourrait se concentrer sur le dossier russo-ukrainien, sur fond de tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis en vue d'un possible accord de paix.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus perd 3% à Paris à la suite d'un problème logiciel constaté en fin de semaine dernière, qui a obligé le constructeur aéronautique à faire clouer au sol temporairement de très nombreux appareils de sa famille 320.



Richemont gagne près de 2% à Zurich, soutenu par des commentaires favorables de Deutsche Bank qui relève sa recommandation sur le titre de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 180 à 195 francs suisses.



De même, Comet bondit de plus de 6% à Zurich, propulsé par des propos d'UBS qui remonte sa recommandation de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses sur le titre du fabricant de composants électroniques.