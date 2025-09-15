Marché : une semaine chargée sur le plan de la politique monétaire

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement lundi matin, les prises d'initiatives s'avérant limitées sur le marché avant une semaine qui s'annonce très chargée sur le plan de la politique monétaire.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - s'adjuge 18,5 points à 7847 points, signalant une ouverture en hausse, mais sur de faibles écarts.



En dépit de la persistance du climat d'incertitude politique en France, illustré par la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Sébastien Lecornu, le marché parisien était parvenu à se remettre sur de bons rails la semaine passée en progressant de quasiment 2%, soit mieux que l'Euro STOXX 50 (+1,4%) et le S&P 500 (+1,6%).



La séance de lundi risque d'être moins animée, les investisseurs se montrant prudents avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait déboucher mercredi soir sur une première baisse de taux en un an.



Les marchés monétaires tablent avec une probabilité de plus de 96% sur une réduction de 25 points de base des taux de la Fed, selon le baromètre FedWatch du CME Group, mais tous les observateurs ne partagent pas ce point de vue puisqu'un assouplissement de 50 points de base est attendu par près de 4% des opérateurs.



Les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, afin d'évaluer les perspectives de nouvelles réductions de taux d'ici à la fin de l'année.



Sachant que les actifs risqués ont été largement soutenus par l'anticipation d'une baisse des taux aux Etats-Unis ces derniers mois, de mauvaises nouvelles pourraient être donner lieu à un mouvement de consolidation, d'autant que les marchés d'actions américains évoluent aujourd'hui à des niveaux records.



La décision de la Fed devrait prendre prend le pas sur tout autre événement, y compris sur la dégradation par Fitch de la note de la dette française de 'AA-' à 'A+', une décision officialisée vendredi soir qui était largement anticipée par les marchés.



'Avec la perte de son statut 'high grade', la France risque de voir ses obligations d'Etat de long terme (OAT) subir une nouvelle pression', prévient cependant Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Si une autre agence de notation décidait à son tour d'abaisser la note du pays, certains investisseurs - ceux détenant uniquement les dettes souveraines les mieux notées - seraient forcés de vendre leurs titres', ajoute l'analyste.



'Ce mouvement amplifierait non seulement les tensions sur les OAT, mais pourrait aussi peser sur l'euro en cas de sorties de capitaux plus marquées', avertit Michael Brown, qui reconnaît toutefois qu'un tel scénario devrait plutôt se dessiner dans une optique de moyen terme.



Les investisseurs seront également attentifs aux annonces de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, qui devraient pour leur part maintenir leurs taux inchangés en raison de pressions inflationnistes tenances.



La BoE pourrait toutefois procéder à une nouvelle baisse d'ici la fin de l'année, probablement en novembre, afin de soutenir une activité économique maussade.



Là encore, les investisseurs scruteront attentivement les communiqués et les comptes rendus de réunion pour tenter de déceler des indices sur le calendrier et le rythme de ces prochains ajustements monétaires.



La publication, vendredi, des chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis sera aussi scrutée de près, puisqu'elle permettra d'en savoir plus sur l'état de la consommation, principal moteur de l'activité économique Outre-Atlantique.



Sur le marché des changes, l'euro évolue sur des marges étroites en attendant les annonces de la Fed pour se traiter autour de 1,1730.



Du côté du pétrole, les cours du brut repartent de l'avant après avoir été pénalisés vendredi par la perspective d'une offre largement surabondante en 2026. Le Brent progresse de 0,6% à 67,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance lui aussi de 0,6% à 63,1 dollars.