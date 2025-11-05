Marché : une septième baisse consécutive se profile

La Bourse de Paris semble bien partie pour prolonger son mouvement de repli mercredi à l'ouverture, toujours pénalisée par les inquiétudes autour d'une valorisation excessive des marchés actions qui alimentent un large courant de prises de bénéfices.



Vers 8h10, le contrat 'future' - livraison fin novembre - sur le CAC 40 lâche 42 points à 8036,5 points, annonçant une septième séance consécutive de baisse de rang.



Un parfum de correction flotte depuis le début de la semaine à Paris, où le CAC a encore creusé ses pertes hier pour enfoncer brièvement son support technique des 8000 points, dans un climat général de nouveau dominé par l'aversion au risque.



Alors qu'il s'inscrivait au-delà des 8250 points en début de semaine dernière, l'indice vedette a perdu près de 2,1% dans l'intervalle.



Les principales inquiétudes des investisseurs concernent les niveaux de valorisations élevés atteints par les marchés boursiers après une séquence haussière qui n'a pas discontinué ces six derniers mois.



Le moral des investisseurs s'est encore dégradé hier avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines selon lesquels une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.



Signe de la nervosité des investisseurs, seules cinq valeurs du CAC 40 ont réussi à finir la séance dans le vert hier.



Ce retournement a été amplifié par le retrait des places américaines, où la situation s'est clairement empirée hier avec des pertes qui atteignaient 1% en fin de séance pour le S&P 500 et 2% pour le Nasdaq.



Ce sont surtout les valeurs technologiques, vulnérables à tout accès de stress en raison de leurs valorisations élevées, qui ont pesé sur la tendance, le regain de prudence du moment ayant eu raison de l'optimisme lié à l'hyper-croissance de l'IA.



Le cas de Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, est à ce titre particulièrement frappant. Bien que le groupe de Denver ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs annuels lundi soir, le titre a décroché de quasiment 8% hier, victime de prises de profits après une multiplication par quatre de son cours de Bourse depuis le 1er janvier.



Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture autour de l'équilibre des grands marchés américains.



Inquiets d'une possible accentuation de la consolidation actuellement à l'oeuvre, les intervenants pourraient s'attacher à diminuer le niveau de risque de leurs portefeuilles et se replier sur les actifs les plus sûrs.



Les investisseurs sauront dans les prochains jours si l'accès de faiblesse des derniers jours ne constitue qu'une 'pause' après l'envolée des derniers mois ou s'il est annonciateur d'une véritable correction.



A Wall Street, une correction se définit par une baisse d'au moins 10% par rapport au dernier pic en date.



Aux niveaux actuels, l'indice à forte pondération technologique n'évolue que 2,5% en-dessous de ses plus hauts historiques atteints la semaine passée.



Les résultats de l'enquête ADP, attendus à l'heure du déjeuner, seront d'autant plus scrutés que le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, l'un des rendez-vous économiques les plus suivis par les marchés, ne paraîtra pas vendredi en raison du 'shutdown' qui continue de paralyser les administrations américaines.



L'indice ISM des services, attendu dans l'après-midi, sera lui aussi plus surveillé qu'à l'accoutumée car il permettra d'en savoir plus sur le climat actuel des affaires Outre-Atlantique.



Les indicateurs économiques ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir. Ils devront aussi étudier les résultats de plusieurs ténors de la cote, comme arm, AstraZeneca, McDonald's ou Qualcomm.



Hier soir, AMD a fait état d'un BPA ajusté en hausse de 30% à 1,20 dollar au titre du 3e trimestre 2025, un niveau dépassant sensiblement l'estimation moyenne des analystes.



Dans l'immédiat, l'aversion pour le risque semble favoriser l'attrait des investisseurs pour les valeurs refuges comme l'or ou le yen.



L'euro remonte autour de 1,1480 dollar, après avoir enfoncé consécutivement les seuils de 1,16 puis 1,15 ces derniers jours pour revenir à des plus bas de trois mois face au billet vert.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat de référence en zone euro s'inscrivent en légère baisse avec le repli des investisseurs sur les actifs refuges. Celui du Bund allemand à dix ans se détend d'un point à 2,65% tandis que l'OAT française évolue autour de 3,44%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule sous 4,09%.



Les cours du brut se replient eux aussi en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Le Brent cède 0,1% sous 64,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,1% à 60,5 dollars.