Marché : une tendance hésitante à l'amorce d'une journée intense

La Bourse de Paris devrait se montrer hésitante mardi dans les premiers échanges d'une séance au cours de laquelle les investisseurs vont suivre, outre un rapport sur l'emploi américain très attendu, la publication des derniers indices d'activité PMI en Europe.



Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 19 points à 8 110 points, annonçant un début de séance en territoire négatif mais pas trop éloigné de son point d'équilibre.



Porté par un phénomène de rotation vers les valeurs cycliques, le CAC avait fini la séance de lundi sur un gain de 1,2% à 8 124,8 points, ce qui lui avait permis d'aller tester le sommet de l'étroit canal allant de 8 050 à 8 150 points duquel il n'est plus sorti depuis le 26 novembre dernier.



La situation apparaît de plus en plus figée depuis trois semaines et le marché parisien semble avoir du mal à prolonger la dynamique haussière qui lui avait permis d'atteindre un nouveau plus haut historique au-delà de 8 314,2 points le 13 novembre.



La Fed était supposée déclencher le "rally" de fin d'année, mais la dure réalité des résultats des spécialistes de l'IA, Oracle en tête, est venue ramener les marchés sur terre, obligeant les investisseurs à se mettre à la recherche de nouveaux catalyseurs.



Tout se déroule un peu comme si l'année était déjà bouclée, avec des scores annuels fleuves qui semblent satisfaire les investisseurs à quelques jours du début de la trêve des confiseurs.



"On voit que les investisseurs commencent à être tentés de fermer leurs livres de comptes pour l'année, mais tout semble encore possible avec cette semaine qui va s'avérer cruciale", assurent les équipes de Saxo.



"Car cette semaine, ce sont les données économiques qui vont compter, et rien d'autre", souligne la banque danoise.



Il pourrait en effet suffire de quelques indicateurs comme les aiment les investisseurs, c'est-à-dire ni trop solides ni trop faibles, pour ressusciter le mythe du "rally de Noël" qui veut que la fin de l'année soit propice aux actifs risqués



La tradition qui veut que la période des fêtes soit faste en Bourse reste pour l'instant à confirmer cette année: depuis le 1er décembre, le CAC n'a plus bougé, tout comme le S&P 500 qui s'inscrit en repli d'à peine 0,5% sur le mois.



Avec des gains qui se montent à plus de 15% depuis le début de l'année, l'indice de référence des gérants américains évolue cependant à moins de 0,9% de ses records inscrits la semaine passée.





Publié à 14h30, le rapport sur l'emploi américain fournira aux investisseurs quelques précieuses indications quant à l'évolution future de la politique de taux de la Réserve fédérale.



Ces données - qui seront publiées conjointement pour les mois de novembre et d'octobre du fait du récent "shutdown" - seront d'autant plus suivies que Jerome Powell, le président de la Fed, a conditionné la semaine passée de nouvelles baisses de taux à l'apparition de signes de dégradation supplémentaires sur le marché du travail.



"Tout suggère que les conditions d'emploi ne sont pas brillantes en cette fin d'année", rappellent les économistes d'Oddo BHF.



Le consensus table sur 60 000 destructions de postes en octobre en raison de l'impact final des licenciements décidés par le "DOGE" d'Elon Musk, suivies d'environ 50 000 créations de postes sur le mois de novembre.



Pour ce qui concerne les ventes de détail, également prévues à 14h30, les analystes anticipent une hausse de 0,3% en octobre, sous l'impulsion de la vigueur des achats de produits d'électronique grand public, des grands magasins et du commerce en ligne, qui devrait avoir plus que compensé la faiblesse des ventes dans les stations-service et l'alimentaire.



Les dépenses des ménages ont été solides aux Etats-Unis cet été, mais un net freinage s'est produit en septembre du fait de la fermeture des administrations fédérales, à l'exception des dépenses hauts de gamme, un phénomène qui illustre l'émergence d'une "économie en K" qui bénéficie aux ménages les plus aisés mais pénalise les moins biens lotis.



Un élément susceptible de soutenir la cote en Europe durant la matinée est la publication des indices PMI pour le mois de décembre, à condition que ces derniers confirment le léger renforcement de la croissance dans la zone euro qui s'était matérialisé dans la dernière enquête.



L'amélioration reste timide mais elle concerne les quatre grandes économies de la zone euro (Allemagne, France, Italie et Espagne) et le fait que le redressement du climat des affaires soit plus marqué en Allemagne et qu'il s'accompagne d'une amélioration des perspectives des entreprises, vient renforcer ce signal positif.



Les variations restent limitées sur les marchés des taux et des changes en attendant le NFP américain, mais les cours du pétrole confirment leur correction en enfonçant leurs planchers annuels, ce qui pourrait finir par raviver les inquiétudes concernant la santé de l'économie mondiale.



Sur le NYMEX, le baril de brut recule encore de 0,5% à 56,5 dollars pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021.



L'or marque lui aussi un repli technique après avoir échoué à se maintenir près de son récent sommet autour de 4 350 dollars l'once, la dynamique haussière de la semaine passée s'essoufflant dans un contexte de prises de bénéfices et de prudence accrue des investisseurs.



"Si la faiblesse du dollar et les premières baisses de taux de la Fed ont soutenu le métal précieux en réduisant le coût d'opportunité, le message toujours mesuré du FOMC et l'absence de signal clair en faveur d'un cycle d'assouplissement agressif limitent le potentiel haussier immédiat", prévient Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.

