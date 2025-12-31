Marché : vers une ouverture prudente pour finir 2025

Après une progression de près de 0,7% du CAC 40 mardi, les futures sur l'indice phare parisien, en retrait de 19 points vers 8156, présagent un démarrage prudent à la Bourse de Paris pour cette toute dernière séance de l'année.

Comme tous les ans, cette ultime séance de 2025 s'achèvera dès 14h00, à Paris comme sur les autres places européennes ouvertes, tandis que les Bourses de Francfort, Milan et Zurich devraient rester portes closes.



A ce stade, le CAC 40 affiche depuis le 1er janvier un gain d'environ 10,7%, sous-performant ainsi nettement les autres grands indices européens que sont le FTSE 100 (+21,6%), le DAX (+23%), le FTSE MIB (+31,5%) et l'IBEX (+49,9%).



Plus globalement, l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 s'inscrit pour l'heure en progression de 16,8% depuis le début de l'année, une performance toutefois légèrement inférieure à celle du S&P 500 (+17,2%).



Pour la seule zone euro, Swiss Life Asset Managers notait toutefois, il y a quelques jours, une surperformance par rapport au marché actions américain, surperformance dans laquelle les valeurs financières ont selon elle joué un rôle déterminant.



SLAM pointait d'ailleurs une "évolution latérale du marché américain ces dernières semaines, en raison de doutes quant au boom de l'IA", et jugeait le marché américain "cher, avec une valorisation élevée pour de nombreux titres IA".



Alors que l'engouement pour l'IA a tenu une place centrale dans la bonne santé affichée globalement par les actions cette année, la société de gestion helvétique voit cette thématique tenir encore une place importante en 2026.



Dans un scénario favorable où la dynamique de l'IA et le soutien monétaire persistent une nouvelle année solide pour le marché actions est possible", estimait-elle. "A l'inverse, une correction dans l'IA pourrait provoquer de larges pertes".



"Nous prévoyons que le S&P 500 atteindra les 7500 points en 2026, porté par une croissance des bénéfices de l'ordre de 14% - nourrie pour près de la moitié par les secteurs de la tech+", pronostiquait pour sa part UBS.



Parmi les rares actualités du jour du côté des valeurs à Paris, Maurel & Prom a conclu un accord pour la cession de ses 20,07% au capital de Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria.