Actions en hausse
- Abionyx (+23%) : la biotech a créé le buzz en annonçant l'existence de discussions avec une entreprise du secteur de la santé, dont l'identité n'a pas été révélée, afin de faire progresser le développement et la commercialisation de son candidat-médicament CER-001 pour le traitement du sepsis.
- MFE (+6%) : le holding de la famille Berlusconi a franchi les 60% du capital de ProSiebenSat après le rachat des 15,7% détenus par PPF, consolidant son projet de plateforme télévisuelle paneuropéenne. Une étape importante pour créer un nouvel acteur de poids dans le streaming.
- Pernod Ricard (+7%) : le groupe pourrait s'offrir sa meilleure séance depuis une hausse spectaculaire de 7,8% en janvier 2024. Le titre bondit après une publication de résultats mitigée, que les investisseurs ont choisi de considérer comme une bouteille (de pastis) à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. "Bien que la visibilité sur le moment exact de la reprise soit faible, nous pensons qu'une grande partie des mauvaises nouvelles est dans le prix", résume Edward Mundy, l'analyste qui suit le secteur chez Jefferies.
- Lotus Bakeries (+7%) : gros effet accélérateur après le relèvement de la recommandation de Bank of America de neutre à achat, avec un objectif à 10 500 EUR (vs. 8460 EUR après la hausse du jour).
- Ubisoft (+5%) : le groupe a cédé à Atari les droits de cinq vieilles licences ("Cold Fear", "I Am Alive", "Child of Eden", "Grow Home" et "Grow Up"), sans préciser le montant de la transaction. Rien de très consistant, mais les bonnes nouvelles sont si rares sur Ubi que la spéculation s'invite.
- Les valeurs cycliques françaises (Renault, LVMH, Kering…) : après la peur du chaos politique et deux séances dans le rouge, les actions hexagonales s'offrent une belle reprise, notamment via les titres du luxe, qui tentent un retournement après une longue traversée du désert.
Actions en baisse
- Drax (-10%) : le titre a chuté après l’ouverture d’une enquête de la FCA sur ses déclarations passées concernant l’approvisionnement en biomasse et la conformité de ses rapports annuels. Cette procédure ravive les soupçons liés aux accusations d’informations trompeuses sur l’origine du bois utilisé, déjà pointées par Ofgem en 2024.
- Van Lanschot Kempen (-8%) : les résultats intermédiaires du gestionnaire de fortune néerlandais sont jugés médiocres. La sanction est sévère.
- Redcare (-8%) : Jefferies a maintenu son avis positif sur le groupe allemand, mais a sabré de 170 à 150 EUR son objectif.
- Fielmann (-5%) : la chaîne d'optique plonge après des semestriels jugés décevants.
- Dermapharm (-4%) : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 34 EUR.
- Eiffage (-3%) : les résultats du premier semestre n'ont pas réservé de grosses surprises. Les analystes restent toutefois sur le qui-vive parce que le groupe est à la croisée de chemins caillouteux en France : désordre politique, fiscalité défavorable et marché immobilier difficile.