Actions en hausse
- Sensirion (+9%) : le premier semestre a été porteur pour la société, qui a largement dépassé les attentes de revenus. Les investisseurs ne sont pas perturbés par le resserrement des prévisions de revenus annuels dans le milieu de la fourchette initiale, parce que les anticipations de marges sont plus solides que prévu.
- Ithaca Energy (+8%) : le marché salue un bénéfice semestriel triplé et une forte révision des objectifs de production pour 2025. Ithaca a également confirmé sa politique de dividende pour 2025, s'engageant à reverser 30% du flux de trésorerie net d'impôts issus de ses opérations, soit le plafond de sa fourchette d'allocation de capital
- ConvaTec (+6%) : le Britannique a annoncé le lancement d'un programme de rachat de 300 MUSD.
- Implenia (+5,7%) : la société "est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice et l'augmentation des commandes ouvre la voie à une accélération de la croissance", commente UBS après les chiffres trimestriels.
- Emmi (+5%) : la croissance organique est nettement supérieure aux prévisions grâce à une accélération des prix, tandis que la croissance en volume est restée positive, signale Baader Helvea. Le spécialiste des produits laitiers a très bien performé en Amérique du Nord.
- Wolters Kluwer (+3%) : le titre de l'éditeur néerlandais, fortement chahuté ces dernières semaines sur des craintes de l'impact de l'IA (2 séances de hausse sur les 11 dernières), s'offre un rebond technique.
- Danone (+1,5%) : le titre est aidé par les bonnes performances d'Emmi. Par ailleurs, AlphaValue met en avant une étude menée par l'université Cornell, qui montre que les consommateurs américains qui prennent des médicaments amaigrissants réduisent leur consommation alimentaire en termes de volume, mais qu'ils renoncent aux snacks/sucreries au profit des yaourts.
Actions en baisse
- Costain (-14%) : la baisse de 18% du chiffre d'affaires liée aux retards du projet HS2 laisse des traces, même si la société britannique a amélioré sa rentabilité et reste confiante pour 2025.
- Alcon (-10%) : le spécialiste de l'ophtalmologie a déçu au T2 en publiant sous les attentes. Déception d'autant plus forte que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires à taux de change constant à "4 à 5%" (contre 6 à 7% précédemment) et sa marge opérationnelle core de 19,5 à 20,5% (contre 20 à 21% précédemment).
- Fevertree (-8%) : BNP Paribas Exane a abaissé de neutre à sousperformance sa recommandation sur le dossier, valorisé 740 GBX par action, contre 860 GBX aujourd'hui en tenant compte de la vive baisse.
- K+S (-3%) : Berenberg passe de conserver à vendre, avec un objectif réduit de façon spectaculaire, de 17 à 11 EUR. La baisse générale attendue sur les prix des matières premières agricoles à partir de 2026 pénalisera les résultats, estime l'analyste.
- Geberit (-2%) : le groupe suisse a publié légèrement sous les attentes au T2. Les projections annuelles des analystes vont devoir être un peu rabotées, note Jefferies qui pensait avant l'ouverture que le titre allait souffrir à cause de sa valorisation généreuse.