Actions en hausse
- BioArctic (+12%) : la société biopharmaceutique suédoise a annoncé avoir conclu un accord de licence et de collaboration avec le géant suisse de la santé Novartis, avec lequel il va essayer de mettre au point de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques graves, notamment associées à des altérations cognitives. La société va recevoir 30 MUSD de paiement de base, et est éligible à 772 MUSD au total, si tout le projet aboutit.
- Seco (+12%) : la société italienne a révélé que ses produits électroniques figurent parmi ceux exemptés de l'application des nouveaux droits de douane réciproques de 15% instaurés par l'administration américaine. L'exemption concerne le code douanier HTS sous lequel sont classés les produits de la société, ce qui signifie que les exportations vers les Etats-Unis ne seront pas soumises à ces droits de douane.
- Orsted (+4%) : le titre s'offre un rebond technique après avoir sombré hier de 16% après le gel arbitraire d'un projet aux Etats-Unis.
- DiaSorin (+4%) : merci Morgan Stanley ! Le broker passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 101 EUR.
- Bunzl (+4%) : le distributeur de produits pour les professionnels a publié des résultats semestriels rassurants, qui permettent au titre d'enclencher une cinquième journée consécutive de gains.
Actions en baisse
- Vetropack (-10,5%) : l'entreprise suisse spécialisée dans l'emballage chute lourdement après des résultats en berne au 1er Le management a confirmé ses prévisions, tout en reconnaissant que la visibilité fait défaut.
- TX Group (-7%) : le groupe média suisse enregistre une forte baisse de ses résultats au 1er semestre, plus marquée que prévu. L'annonce d'un programme de rachat d'actions ne masque pas la déception.
- Les françaises : la crainte de voir le gouvernement Bayrou chuter le 8 septembre provoque des ventes sur les dossiers les plus exposés à l'économie française, pour des questions géographiques, réglementaires, monétaires ou fiscales. Les contractants / Concessionnaires comme Eiffage (-7,5%), Spie (-6%) ou Vinci (-5,3%), les financières comme AXA (-6,4%), BNP Paribas (-6,3%), Société Générale (-6,3%), les services collectifs tels Séché (-8%), Veolia (-3,2%) et Engie (-2,7%) ou la promotion immobilière : Nexity (-6%), Icade (-3,5%) sont concernés.
- Electrolux (-5%) : sous pression de sa dette et d’un cash-flow négatif, le groupe pourrait se diriger vers une augmentation de capital massive d’environ 17 Mds SEK, jugée inévitable par Dagens industri. L'actionnaire principal, Investor AB, pourrait apporter des garanties sur cette levée de fonds, selon le journal. Si la levée de fonds hypothétique est une bonne nouvelle pour la solidité financière, elle sera réalisée sous les cours actuels pour appâter le chaland, ce qui pèse sur le prix de l'action.
- Commerzbank (-5%) : Bank of America a abaissé sa recommandation sur le titre en passant négatif, à sousperformance. Le bureau d'études pense que la valorisation est désormais excessive, malgré UniCredit qui rôde.
- Kingfisher (-4%) : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 320 à 280 GBX.