Marchés européens en hausse, l'énergie reste au plus haut

Après un mois de guerre, aucun signe d'accalmie ne semble pour l'instant se dessiner au Moyen-Orient. Pire, le conflit tend plutôt à s'étendre avec l'arrivée d'un nouveau belligérant, les rebelles houthis du Yémen, auteurs de tirs ce week-end contre Israël. Dans ce contexte explosif, les marchés boursiers européens évoluent malgré tout en hausse, avec +0,8% à Londres, +0,4% à Paris et +0,2% à Francfort.

Au cours de la nuit, Donald Trump a fait savoir que "de nombreuses cibles longtemps convoitées avaient été neutralisées et détruites" par l'armée des Etats-Unis, "la meilleure et la plus redoutable au monde".

Washington continue ainsi de mettre la pression sur Téhéran, poursuivant par ailleurs le déploiement de forces au Moyen-Orient. Jefferies rapporte ainsi l'arrivée de plusieurs centaines de membres des forces spéciales sur zone, en plus des milliers de soldats déjà positionnés dans la région.



De fragiles espoirs de négociations semblent toutefois exister. Donald Trump a déclaré que les nouveaux dirigeants iraniens étaient "très raisonnables", après que le ministre pakistanais des Affaires étrangères a fait savoir que le Pakistan se préparait à accueillir prochainement des "pourparlers significatifs", visant à mettre fin à la guerre en Iran.



Marchés fébriles



Le président américain a toutefois déclaré que, pour mettre fin à la guerre, l'Iran devrait renoncer à son uranium enrichi, une condition qui semble difficilement acceptable, le programme nucléaire (dont l'uranium enrichi) constituant un élément central de la politique iranienne depuis des années.



"Les marchés sont toujours fébriles, conséquence de l'incertitude géopolitique, des anticipations de hausses importantes des taux directeurs par les banques centrales et de la remontée des taux longs, parfois à des niveaux inquiétants comme au Japon", souligne ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



"A court terme, seule une bonne nouvelle sur le front de la guerre en Iran pourrait changer la donne. D'habitude, nous pouvons aussi compter sur les rachats d'actions mais ils sont en mode pause du fait de l'approche des résultats trimestriels qui vont commencer dans deux semaines", ajoute-t-il.



Dans ces conditions, le prix de l'or noir poursuit son envolée avec un Brent autour de 109 USD le baril (+0,4%) tandis que le VIX (souvent surnommé indice de la peur) évolue à proximité des 31 points, témoignant du fort stress à l'oeuvre sur les marchés.



Les énergéticiens en embuscade



Cette configuration permet aux énergéticiens de signer les meilleures performances de l'Euro Stoxx 50 à l'instar de TotalEnergies (+1,5%), Iberdrola (+1,2%) et Enel (+1%).



Par ailleurs, Norsk Hydro (+6%) s'envole après les frappes iraniennes qui ont endommagé les fonderies d'Emirates Global Aluminium et d'Aluminium Bahrain, alimentant les craintes de pénuries. Le producteur norvégien profite de l'envolée de l'aluminium au LME (London Metal Exchange) sur fond de tensions géopolitiques.



Rio Tinto (+5%) digère le passage du cyclone Narelle avec trois terminaux du Pilbara déjà opérationnels, tout en profitant du rebond de l'aluminium lié au contexte du Moyen-Orient. Le géant anglo-australien maintient son guidance annuel entre 323 et 338 millions de tonnes malgré 8 millions de tonnes perdues.



En revanche, Stif abandonne 8% après l'annonce d'un Ebitda de 20,6 MEUR, manquant les 21,3 MEUR espérés. La marge, fixée à 22,7%, s'affiche également sous le consensus. La direction justifie cette contre-performance par l'intégration de sociétés non rentables.



Notons aussi le repli d'Electrolux (-5%), pénalisé par Bank of America, qui abaisse sa recommandation d'achat à "sous-performance". L'objectif de cours moyen des analystes se situe à 79,3 SEK.



Agenda allégé



L'agenda des statistiques est plutôt léger aujourd'hui. Principale statistique du jour, le taux d'inflation en Allemagne pour le mois de mars sera publié à 14h. Il est attendu à 2,6%, contre 1,9% en février.