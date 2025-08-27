Actions en hausse
- Inventiva (+10%) : KBC a réitéré son avis positif sur le dossier, assorti d'un objectif relevé de 7 à 8 EUR. Le Lanifibranor, en phase III pour le traitement de la MASH, bénéficie de résultats de phase IIb solides, d’un bon profil de sécurité et d’un positionnement différenciant grâce à sa réduction de l’HbA1c, estime KBC.
- Cosmo (+7%) : le traitement contre l'acné de la filiale Cassiopea a obtenu un avis favorable du régulateur européen du médicament. Le Winlevi a reçu une AMM pour le traitement de l'acné vulgaire du visage chez les adolescents ainsi que l'acné vulgaire chez les adultes.
- Royal Unibrew (+4%) : le brasseur a publié des résultats trimestriels globalement conformes aux attentes, avec un chiffre d'affaires légèrement en deçà du consensus, et un Ebitda supérieur aux prévisions. Le groupe danois a resserré sa guidance annuelle, après une progression organique des volumes de 7% portée par Pâques, et un résultat opérationnel de 740 millions de DKK, en ligne avec les anticipations du marché.
- JD Sports (+3%) : le Britannique a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 100 millions de livres, malgré des ventes comparables en baisse de 3% sur le trimestre, affectées par un consommateur jugé sélectif mais résilient. Le marché salue l'amélioration des ventes en Amérique du Nord et des performances solides dans le textile.
Actions en baisse
- Hochschild Mining (-14%) : le groupe minier a doublé son bénéfice semestriel grâce à la hausse de la production et des prix de l’or, mais a fortement abaissé ses prévisions annuelles en guidant sur une production annuelle plus faible que prévu, à cause d'objectifs revus en baisse au Brésil.
- Stadler Rail (-9%) : l'industriel suisse a publié des résultats semestriels conformes aux attentes avec une amélioration de la rentabilité, mais des entrées de commandes décevantes et des flux de trésorerie négatifs pèsent sur le titre.
- Ambea (-7%) : Bolero Holdings a annoncé avoir finalisé la vente de 4,3 millions d'actions Ambea, soit environ 5,1% du capital. Le placement, réalisé à 126 SEK par action, pèse logiquement sur le titre.
- DiaSorin (-4%) : après avoir flambé hier dans le sillage d'une recommandation positive de Morgan Stanley, le titre perd tous ses gains après que JPMorgan a adopté une opinion inverse ce matin, à souspondérer.
- Aroundtown (-4%) : les résultats du groupe immobilier n'impressionnent pas. Malgré la reprise des prix immobiliers en Allemagne, les investisseurs se focalisent sur le départ du directeur financier et profitent de la publication pour prendre leurs bénéfices après le parcours haussier récent.
- Hochtief (-4%) : LBBW a réduit d'acheter à conserver sa recommandation sur le dossier, en dépit d'un objectif relevé de 181 à 207 EUR.
- Beijer (-2,5%) : EQT a procédé à la vente de 20 millions d'actions (3,9% du capital) à 157 SEK par titre.