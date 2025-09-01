Actions en hausse
- Kainos (+17%) : la société britannique a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice, après un début d’année marqué par une forte dynamique commerciale. Kainos anticipe une croissance jusqu’à 7,1% du chiffre d’affaires et jusqu’à 14% du bénéfice ajusté.
- TeamViewer (+11%) : Bank of America a relevé de sousperformance à acheter sa recommandation, en visant 16,30 EUR.
- Konecranes (+5,5%) : Goldman Sachs a relevé de neutre à acheter son opinion ce matin, en visant 95 EUR.
- VAT Group (+3%) : encore Goldman Sachs, qui est passé de neutre à acheter avec un objectif porté de 301 à 308 CHF.
- Orsted (+3%) : bonne nouvelle, quoique peu surprenante. Equinor soutient l’augmentation de capital de 9,4 milliards de dollars d’Orsted, dont il détient 10%. Le groupe norvégien s’engage à investir près d’un milliard de dollars et souhaite proposer un candidat au conseil d’administration.
- Novo Nordisk (+3%) : selon une étude, le Wegovy du laboratoire danois réduit de 57% le risque d'infarctus, d'AVC ou de décès par rapport aux traitements concurrents de Eli Lilly, renforçant sa position sur le marché très disputé de l’obésité. Bien que non randomisée, l’étude suggère que les bénéfices cardio-vasculaires du sémaglutide surpasseraient ceux du tirzépatide, principe actif de Mounjaro et Zepbound.
- BAE Systems (+2,6%) : la Norvège a choisi le Royaume-Uni comme partenaire stratégique pour l'acquisition de nouvelles frégates, dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 10 milliards de livres sterling (13,51 milliards de dollars), qui bénéficie en premier lieu à BAE.
- Rolls-Royce (+2,6%) : le groupe étudie plusieurs options de financement, dont une possible introduction en Bourse, pour soutenir sa branche de petits réacteurs nucléaires sélectionnée par le gouvernement britannique en juin, selon le FT. Rolls-Royce a toutefois démenti durant le weekend la rumeur sur l'IPO.
Actions en baisse
- Burkhalter (-9%) : le spécialiste de l'ingénierie électrique a manqué le consensus d'Ebit semestriel d'environ 5%, même si ses résultats sont en amélioration. Il y a un risque de baisse du consensus après la publication, prévient UBS.
- Höegh (-7%) : le titre du groupe norvégien cote hors dividende aujourd'hui, ce qui explique l'ajustement du cours. Le coupon est de 0,7181 USD par action (7,3119 NOK par action). Le paiement sera réalisé le 9 septembre.
- Amadeus (-2,5%) : Bank of America a déclassé le titre de l'éditeur de logiciels espagnol de neutre à sousperformance, avec un objectif à 69 EUR.