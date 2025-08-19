Actions en hausse
- Medartis (+5%) : le spécialiste des dispositifs médicaux a relevé sa prévision de croissance organique des ventes en 2025, de 13 à 15% à 14 à 16%. Cette perspective permet de faire passer une résultats semestriel en légère perte.
- JD Sports Fashion (+5%) : la Deutsche Bank a maintenu sa recommandation à conserver sur le dossier ce matin, mais a porté de 85 à 100 GBX son objectif de cours.
- Huber+Suhner (+4%) : l'entreprise d'Herisau a dépassé les attentes au 1er semestre, en confirmant ses prévisions annuelles.
- Zalando (+3,3%) : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 37 à 32 EUR. L'analyste pense qu'après la chute du titre, les promesses du rapprochement avec About You devraient créer synergies et croissance.
Actions en baisse
- Défense : le marché considère que la probabilité d'un cessez-le-feu en Ukraine a augmenté depuis hier soir, sans avoir de certitude à ce stade. Les principaux acteurs du secteur (Thales, BAE Systems, Babcock, Rheinmetall, Renk, Saab, Kongsberg Gruppen ou Leonardo) ferment la marche en séance, sur des baisses de 2 à 5%.
- International Workplace (-17%) : les résultats semestriels d'IWG n'ont pas déçu, mais les prévisions d'EBITDA 2025 se situent désormais dans le bas de la fourchette initiale de 525 à 565 MUSD. Dans la même veine, la prévision de flux de trésorerie disponible est faible et va entraîner une révision en baisse des attentes.
- Basilea (-7%) : le laboratoire suisse a actualisé ses prévisions de résultats 2025. Il anticipe désormais une hausse de son chiffre d'affaires de 8% à 225 MCHF (vs 220 MCHF), mais un résultat opérationnel de 50 MCHF contre 62 MCHF projeté. La sanction est logique.