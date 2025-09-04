Actions en hausse
- Currys (+19%) : les résultats sont bien accueillis et le programme de rachat d'actions apporte un surcroît de gains au Britannique. Le nouvel exercice 2025/2026 a bien commencé, note Panmure Liberum, qui ajoute que l'achèvement de la révision triennale des pensions "est non seulement plus précoce que prévu, mais il se fait à des conditions bien meilleures que ce que nous attendions". "Nous voyons de nombreux catalyseurs qui pourraient conduire à d'autres augmentations au cours de l'année, mais rien que le rachat, avant même de considérer le nouveau profil du FCF, devrait faire grimper les actions beaucoup plus haut", souligne le bureau d'études.
- Genus (+11%) : ici, aussi, c'est une affaire de résultats. Les chiffres de l'exercice clos fin juin ont dépassé les attentes et les prévisions pour l'année fiscale en cours sont plus élevées que prévu. La société de génétique animale a déjà gagné plus de 70% cette année en bourse.
- SMA Solar (+5%) : le groupe allemand reprend un peu de hauteur après s'être effondré de 29% mardi, à l'annonce de très mauvaises performances financières. Cette reprise technique intervient alors que plusieurs analystes ont continué à ajuster en baisse leurs anticipations. Pour autant, les valorisations n'ont pas beaucoup évolué parce que les bureaux d'études trouvaient déjà le dossier beaucoup trop cher avant l'avertissement.
- Interroll (+5%) : le marché réserve un chaleureux accueil au rachat de la petite société néerlandaise Sortteq, entreprise innovante qui a développé une trieuse à chaîne et à bande compacte capable de traiter jusqu'à 10 000 colis par heure.
- Derichebourg (+4%) : le titre s'offre un rebond technique après avoir coulé de 10% hier dans le sillage de ses résultats décevants. Le groupe a annoncé un petit programme de rachat / annulation d'actions sur 1% de son capital.
Actions en baisse
- Jet2 (-13%) : la compagnie low-cost britannique a fait savoir que son bénéfice opérationnel annuel sera proche du bas de la fourchette prévue, entre 449 et 496 millions de livres, en raison d'une visibilité limitée sur les réservations. Des places restent disponibles à la vente pour l'été et l'hiver.
- Lisi (-9%) : Peugeot Invest s'est séparée de sa participation historique, en vendant ses derniers 5,8% à 39 EUR pièce. Le holding récupère 105 MEUR bruts. La pression est logique, puisque le placement d'actions a été réalisé sous le cours de bourse du moment (43,90 EUR hier soir en clôture) pour séduire les investisseurs.
- D'Ieteren (-8%) : le groupe belge a vu son bénéfice ajusté avant impôts chuter de 22,7% au premier semestre, affecté par le ralentissement du marché automobile belge et le refinancement de sa dette. Le groupe confirme néanmoins ses prévisions annuelles, porté par sa filiale Belron (mieux connue en France via sa marque Carglass) malgré un léger repli. Tous les détails dans la transcription de la conférence avec les analystes.
- Sanofi (-7%) : le titre du laboratoire plonge dans les premiers échanges, après avoir annoncé avant l'ouverture un succès en phase III avec l'amlitélimab dans la dermatite atopique. Le candidat-médicament a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase III COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents. Oui, mais voilà, les taux de réponse sont un peu décevants par rapport au placebo.
- Saab (-5%) : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 430 SEK.
- Voltalia (-5%) : le groupe a creusé sa perte nette au 1er semestre. Le marché sanctionne, même si le management a présenté un nouveau plan stratégique à moyen terme en promettant que la priorité sera donnée à l'autofinancement, ce qui devrait renforcer la rentabilité.
- TeamViewer (-4%) : Permira a placé le solde de ses actions (12,5 millions de titres) à 9,20 EUR par titre. Comme dans le cas de Lisi, il fallait proposer un prix intéressant pour écouler le papier. En l'occurrence une décote de 5,6% sur le cours de la veille.
- Nexans (-3%) : un placement de titres a eu lieu hier à 121,50 EUR par action. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'une cession de l'actionnaire principal Inexans. La baisse est atténuée par une recommandation de Goldman Sachs, qui reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 143 EUR.