Marchés européens : Valneva inarrêtable, Vestas et Novo Nordisk ne sont pas morts

Pantheon bondit après des résultats prometteurs en Alaska. Les valeurs ENR s'envolent (Vestas, SMA, EDPR) grâce aux clarifications fiscales américaines. Valneva grimpe après l'aval canadien pour son vaccin chikungunya. Novo Nordisk progresse avec une nouvelle autorisation FDA pour le Wegovy.

Les actions en hausse Pantheon Resources (+15%) : le groupe d'exploration pétrolière a annoncé que le puits d’évaluation Dubhe-1, foré sur le champ Ahpun en Alaska, a confirmé une colonne d’hydrocarbures supérieure aux attentes et des horizons porteurs supplémentaires. La société communiquera plus en détails le 9 septembre 2025.

Les ENR (Vestas +12%; SMA Solar +8,8%; EDP Renovaveis +5,5%...) : les précisions apportées par l'IRS aux Etats-Unis sur la fiscalité applicable aux énergies renouvelables dopent les actions de la spécialité. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le secteur redoutait un changement radical de traitement. Ce ne sera pas tout de suite le cas. Les nouvelles directives publiées par le Trésor américain consacrent l'absence de rétroactivité des nouvelles mesures, le maintien de la clause de continuité sur quatre ans et l'extension de l'analyse du lancement effectif des projets aux opérations industrielles réalisées en amont. "Nous estimons que les orientations annoncées sont proches du meilleur résultat possible par rapport aux discussions initiales", estime Jefferies.

Valneva (+10%) : le laboratoire, qui avait déjà le vent en poupe depuis plusieurs séances après ses résultats et une bonne nouvelle pour son vaccin contre le chikungunya, a reçu l’autorisation de mise sur le marché de la part de Santé Canada pour l’utilisation dudit vaccin (Ixchiq) chez les personnes âgées d’au moins 12 ans.

Boozt (+8%) : le bureau d'études SEB a relevé de conserver à acheter son opinion, avec un objectif de cours rehaussé de 85 à 100 SEK.

Cicor (+5,5%) : la société suisse de composants électroniques a reçu une commande initiale de plusieurs millions de francs suisses de la part d'un fournisseur européen d'équipements pour l'aérospatiale et la défense.

DR. Martens (+5%) : le broker Peel Hunt dope la valeur avec le relèvement de sa recommandation d'accumuler à acheter, avec un objectif à 112 GBX.

Novo Nordisk (+4%) : la FDA a approuvé une indication supplémentaire pour le Wegovy, pour le traitement de la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique). AlphaValue souligne qu'il s'agit seulement du second médicament validé dans cette pathologie, et estime à 3 milliards de dollars par an le chiffre d'affaires de Novo dans cette indication au pic de ventes. Les actions en baisse OCI (-36%) : pas de panique ! La baisse est uniquement technique, parce que la société a procédé ce matin au détachement de la rémunération exceptionnelle de 700 MUSD promise aux actionnaires (soit 3,31 USD par action). Le versement aura lieu le 5 septembre prochain.

Commerzbank (-3,4%) : la banque est victime d'une dégradation de la recommandation par sa rivale Deutsche Bank. La DB est passée d'achat à neutre, en dépit d'un objectif relevé de 33 à 35 EUR.

U-Blox (-3%) : l'OPA d'Advent est finalement libellée à 135 CHF par action, soit en-deçà du cours atteint vendredi dernier sur fond de spéculation sur le prix de rachat. L'action avait terminé en hausse de 24% à 138,60 CHF.

Cranswick (-3%) : le titre réagit négativement après la divulgation de vidéos prouvant des scènes de cruauté envers des porcs dans une ferme détenue par la société britannique. Le management qualifie ces images d’inacceptables et indique que les employés concernés ont quitté l’entreprise. Cranswick précise que ces fermes acquises en 2023 ne reflètent pas ses standards actuels et annonce une vidéosurveillance pour éviter toute récidive.

Equinor (-2%) : Sparebank 1 a abaissé sa recommandation d'acheter à neutre, avec un objectif de cours réduit de 305 NOK à 270 NOK.