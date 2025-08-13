Marchés européens : Valneva poursuit son ascension, Nordic Semi s'envole et Evolution AB souffre

Parmi les grosses variations du jour, Nordic Semiconductor bondit de 15% après des résultats solides et un relèvement de recommandation de Sparebank 1. Glanbia grimpe de 12% grâce à des prévisions relevées et une demande américaine jugée robuste. Evolution AB chute de 10%, rattrapée par une affaire liée à des accès illégaux à ses jeux dans des pays sous sanctions.

Actions en hausse Nordic Semiconductor (+15%) : le groupe norvégien a rassuré les investisseurs avec des résultats et des perspectives solides. Le broker Sparebank 1 a, dans la foulée, relevé sa recommandation à l'achat en visant 200 DKK.

Glanbia (+12%) : le fabricant de compléments nutritionnels bondit après avoir relevé ses prévisions 2025. La société n'observe "aucun signe de faiblesse" du consommateur américain et l'impact des droits de douane reste "gérable", selon le management. Des mots magiques qui font mouche.

Valneva (+10%) : dans un marché déserté, les investisseurs se reprennent de passion pour le laboratoire spécialisé dans les vaccins, qui a publié des résultats semestriels rassurants hier. Goldman Sachs est moins enthousiaste puisqu'il reste neutre sur le dossier, avec un objectif de cours relevé de 3,65 à 3,75 EUR, sans rapport avec le niveau de 4,38 EUR touché ce matin. Les gains du début de semaine permettent à l'action de la société d'afficher 100% de gains en 2025. Les investisseurs plus anciens se rappellent toutefois que l'action cotait 10 EUR il y a trois ans et trois fois plus en 2021. Des éléments sur les résultats dans ce papier.

Renk (+5%) : "le boom de l'armement continue de doper le carnet de commandes de Renk", titre l'agence de presse allemande DPA ce matin. Rien à ajouter, si ce n'est que le mouvement réveille un peu les autres valeurs du secteurs, notamment Rheinmetall (+3%).

Genmab (+3,6%) : UBS a confirmé son avis à l'achat et a relevé son objectif de 2500 à 2600 DKK.

LVMH (+1,5%) : Landesbank Baden-Württemberg améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 550 EUR. Actions en baisse Evolution AB (-10%) : des vidéos tournées clandestinement entre 2021 et 2024 montrent que des jeux de casino développés par le suédois Evolution AB auraient été accessibles dans des pays sous sanctions américaines ou interdisant les jeux d'argent, comme l’Iran, le Soudan, la Chine ou la Syrie, révèle Bloomberg. Une vieille affaire, mais qui fait son retour sur le devant de la scène. Des détails dans Casino : Evolution rattrapée par l'affaire des jeux interdits.

Beazley (-8,8%) : l'assureur britannique révise à la baisse ses prévisions face à l'incertitude géopolitique et à la montée des risques.

Straumann (-4,5%) : les semestriels sont mal accueillis. Les analystes qui étaient à l'achat avant les chiffres les trouvent solides, ceux qui étaient à la vente les jugent médiocres. Le bureau d'études ZKB, qui est neutre, souligne que les performances sont conformes aux attentes mais qu'ils sont, en relatif, meilleurs que ceux annoncés par les concurrents.

Sixt (-4%) : comme Straumann, Sixt a publié des résultats intermédiaires proches des attentes et a confirmé ses prévisions, mais cela ne suffit pas à faire le bonheur du marché.

Persimmon (-3,3%) : le promoteur britannique a dépassé les attentes au S1 et prévoit une hausse des ventes de logements en 2026, mais il reste très prudent sur ses marges, suscitant par ricochet une peu d'inquiétude chez les investisseurs.