Marchés : Eutelsat, Diageo et Fresnillo réussissent leurs publications, Oerlikon et Fresenius à la trappe

L'actualité bourse européenne est chargée mardi 5 août, avec une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Parmi les variations remarquables, Smith & Nephew bondit après des résultats supérieurs aux attentes et un rachat d'actions massif, soutenu par la reprise US. Theon grimpe avec l'acquisition de Kappa Optronics. OC Oerlikon et Domino's chutent sur des révisions à la baisse des prévisions annuelles.

Tops : Smith & Nephew (+14,6%) : le plan de redressement du Britannique commence à payer. Le fabricant de dispositifs médicaux a dépassé les attentes de bénéfices au premier semestre et lance un rachat d’actions de 500 millions de dollars. Tirée par la reprise des interventions non urgentes aux Etats-Unis, la croissance s’accélère dans toutes ses divisions, malgré un marché chinois toujours sous pression. Pour Jefferies, la société s’impose désormais comme une "valeur refuge" au profil attractif.

Theon (+10%) : le groupe a annoncé le rachat de l’allemand Kappa Optronics, spécialiste de l’optronique pour l’aviation et les systèmes terrestres, pour 75 millions d’euros. L’opération, financée par de la dette et une partie des fonds levés lors de son IPO, reste soumise à l’aval des autorités réglementaires.

Kardex (+9%) : Jefferies donne un coup d'accélérateur au dossier, en réitérant son avis à l'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 360 CHF. "Kardex continue d'afficher une croissance impressionnante, ce qui renforce notre recommandation", souligne l'analyste.

Travis Perkins (+8%) : le distributeur de matériaux de construction a vu son bénéfice semestriel bondir, malgré un chiffre d'affaires en léger recul. Pour 2025, il table sur un résultat opérationnel ajusté en ligne avec les attentes, soit entre 135 et 148 millions de livres. UBS trouve le semestre "solide" et rassurant pour l'objectif annuel.

Fresnillo (+7%) : l'entreprise minière a profité à la fois du bond des prix de l’or et de l’argent et de la dépréciation du peso mexicain. Le groupe triple son dividende intérimaire. Fresnillo relève par ailleurs sa prévision de production d’or pour 2025, à 555 000 590 000 onces, mais maintient celles du plomb, du zinc et de l’argent.

Eutelsat (+6,5%) : l'opérateur satellitaire a publié des résultats annuels 2024-2025 légèrement supérieurs aux attentes tout en confirmant ses objectifs. Le groupe veut capitaliser sur les satellites en orbite terrestre basse (LEO). "Les revenus LEO représentent désormais 15% du chiffre d'affaires total du groupe, soit une hausse de 84% par rapport à l'année précédente", a souligné ce matin le management.

Diageo (+3%) : Diageo a vu son bénéfice chuter de 35% sur l’exercice 2024/2025, plombé par 1,6 milliard de charges exceptionnelles et une marge en recul. Le chiffre d’affaires recule légèrement à 20,25 milliards, mais dépasse les attentes, tout comme le résultat opérationnel ajusté (-4,1% à 5,70 milliards). Le groupe, désormais dirigé par Nik Jhangiani, vise une progression modérée du résultat en 2025-2026. "Des résultats rassurants compte tenu de l'environnement difficile" pour le secteur, note BofA. Flops : OC Oerlikon (-14%) : le groupe suisse a revu à la baisse ses prévisions annuelles, évoquant une demande industrielle morose et l’impact croissant des droits de douane américains. Les tensions commerciales freinent les commandes, en baisse au deuxième trimestre, bien que le carnet atteigne 405 millions de francs, au-dessus des attentes.

Domino's Pizza (-14%) : la filiale britannique de Domino’s Pizza a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, plombée par la hausse des coûts salariaux et une demande en berne. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 130 et 140 millions de livres, contre 141 à 150 millions précédemment attendus.

Naturgy (-7%) : le titre s'ajuste après le placement privé d'actions réalisé à 25,90 EUR. L'opération devrait toutefois permettre à la société d'accroître son flottant et de postuler à l'entrée dans plusieurs indices.

Fresenius Medical Care (-4%) : la société a raté le consensus au deuxième trimestre, pénalisé par une surmortalité liée à une forte épidémie de grippe aux Etats-Unis, son principal marché, qui a entraîné une hausse des traitements manqués. Malgré ces vents contraires, FMC confirme ses objectifs annuels et lancera en août une première tranche de son programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros. Insuffisant pour dérider les investisseurs.

Adecco (-3%) : le groupe suisse de services à l'emploi a publié des chiffres moroses au T2. Revenus stagnants et marges en baisse pèsent sur le sentiment. Les annonces sur les gains de parts de marché et sur le redressement d’Akkodis ne permettent pas d'inverser la tendance. Le management anticipe une amélioration des volumes et de la marge brute au troisième trimestre, portée par la saisonnalité.