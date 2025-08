Trump 1 - Powell 0 ?

Avec un -2,9% du côté du CAC 40 et un -2,2% pour le Nasdaq Composite, la séance de vendredi a laissé des traces. Mais les données sur l'emploi américain ont rebattu les cartes de la politique monétaire, tout en provoquant un mini-bazar et une maxi-polémique. La baisse des taux américains que les investisseurs appellent de leurs voeux sera-t-elle plus forte que le chaos douanier ambiant ? C'est la question de l'été.