Mickey et Ronald pour faire oublier AMD et SMCI

Après une phase euphorique qui a duré plusieurs semaines à Wall Street, la bourse se prend à nouveau à douter des conséquences de la politique commerciale agressive des Etats-Unis. Mais pendant que Washington accroît la pression sur l'Inde, le Brésil ou le Canada, les rumeurs d'une poursuite des discussions avec la Chine et le narratif entourant une possible baisse des taux plus importante que prévu à partir de septembre sont porteurs d'espoir.