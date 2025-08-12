Actions en hausse
- Spirax (+18%) : les résultats publiés ce matin sont supérieurs aux attentes et "très solides", estime Jefferies. "La plupart des messages et commentaires sur les perspectives devraient être appréciés par le marché", souligne le bureau d'études. Le spécialiste des équipements de contrôle de la vapeur et des fluides a confirmé de bonnes perspectives pour l'année en cours. "Après une période difficile marquée par des vents contraires importants sur de nombreux marchés finaux, la réputation du groupe en tant que fabricant régulier de produits de base s'est érodée, mais les bons résultats d'aujourd'hui constituent un pas en avant dans la bonne direction", selon Panmure Liberum.
- Tecan (+13%) : les résultats semestriels sans relief ont été occultés par de bonnes prises de commandes et l'annonce d'un programme de rachat d'actions. Les résultats semestriels 2025 de Tecan confirment que le creux lié à la faiblesse de la demande en biopharma et au marché chinois s’atténue, écrit Berenberg ce matin.
- Valneva (+9,5%) : malgré une perte semestrielle, le laboratoire bondit en bourse grâce à la confirmation des objectifs annuels. Valneva vise un chiffre d'affaires compris entre 180 et 190 MEUR, ce qui devrait permettre une génération de flux de trésorerie positive pour l'activité commerciale.
- Vestas (+5%) : après avoir été chahuté hier par les déboires d'Orsted, le fabricant de turbines éoliennes a fait savoir que des commandes totalisant 950 MW ont été reçues pour des projets aux États-Unis, réduisant un peu les craintes sur l'arrêt de ce marché important pour les ENR.
- AP Moller Maersk (+4%) : le renouvellement pour 90 jours du délai de négociations commerciales sino-américaines profite au transport maritime, car il écarte jusqu'en novembre le spectre d'un durcissement de la situation. En parallèle, UBS a relevé son objectif de cours de 11 500 à 12 500 couronnes danoises sur le dossier, tout en réitérant sa recommandation neutre sur le titre.
- Sartorius AG (+3,5%) : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 210 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech (+2,5%) : Jefferies a beau avoir réduit de 245 à 229 EUR son objectif de cours sur le dossier, il reste nettement supérieur au niveau actuel de 174 EUR. L'analyste a réitéré son avis positif en estimant que le marché sous-évalue le potentiel de croissance de l'activité de la société.
Actions en baisse
- Komax (-12%) : c'est la mauvaise surprise du jour côté résultats en Suisse. Le groupe de mécatronique est parvenu à limiter la casse au niveau du résultat opérationnel en prenant des mesures d'adaptation musclées, mais il n'a pu éviter de guider vers des projections plus faibles que prévu. "La confiance dans les revenus doit revenir avant que nous puissions espérer une reprise significative du cours de l'action", commente Baader Helvea.
- Pagegroup (-3,5%) : les résultats intermédiaires sont proches des attentes, mais la baisse spectaculaire du bénéfice pèse. Les résultats ont été pénalisés par le ralentissement des embauches en France et en Allemagne dans un contexte d’incertitude macroéconomique et de tensions commerciales. Les marchés asiatiques et américains montrent toutefois des signes d’amélioration.
- Derwent London (-3%) : la foncière a renoué avec les bénéfices au 1er semestre, mais les analystes notent un léger raté vis-à-vis du consensus sur le revenu locatif net et des coûts financiers plus élevés que prévu, compensés en partie par des frais administratifs moindres. Le groupe versera un acompte sur dividende de 25,5 GBX par action le 10 octobre, en légère hausse sur un an, mais c'est insuffisant pour séduire le marché.
- Hannover Re (-2%) : le réassureur perd du terrain après ses résultats intermédiaires. Cette variation reflète un chiffre d’affaires en réassurance et un résultat de service inférieurs aux attentes, ainsi qu’un ratio de solvabilité en deçà du consensus, malgré un bénéfice net supérieur aux prévisions.