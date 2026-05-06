Marex chute malgré un trimestre record, la volatilité pose question
Marex, plateforme financière mondiale spécialisée dans l'accès aux marchés, la compensation, la tenue de marché et les solutions de couverture, a publié un premier trimestre supérieur aux attentes. Le groupe coté au Nasdaq a dégagé un chiffre d'affaires de 692,3 MUSD, en hausse de 48% sur un an, contre un consensus de 682,7 MUSD. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,57 USD, au-dessus des 1,38 USD attendus.
Cette performance a été portée par une activité soutenue des clients, des volumes élevés sur les marchés et un environnement de volatilité favorable. Les métiers de "Market Making" (+164% sur un an) et de "Hedging and Investment Solutions" (+107%) ont particulièrement contribué au trimestre, tandis que les soldes clients dans la "compensation" ont progressé à 16 MdsUSD. Le résultat avant impôt ajusté a bondi de 59%, à 152,7 MUSD, avec une marge en hausse à 22,1%.
Le titre chute toutefois d'environ 10% après la publication, mais ce repli intervient après une progression d'environ 50% depuis ses plus bas de mars. Marex a signalé une perte liée au défaut d'un client dans le gaz naturel au sein de son activité de compensation. Le groupe n'a pas non plus fourni de prévisions formelles pour le deuxième trimestre ou l'ensemble de l'exercice. Enfin, les investisseurs peuvent craindre une normalisation des revenus liés à la volatilité, que la direction ne présente pas comme durable au même niveau.
Le récent Investor Day a donné du relief à cette lecture, Marex mettant en avant une montée en puissance des revenus d'infrastructure, plus récurrents, autour de la compensation, du prime brokerage et du financement. Le groupe vise environ 10% de croissance organique annuelle du résultat avant impôt ajusté, et 10% à 20% en incluant les acquisitions. La suite dépend désormais de sa capacité à transformer un pic d'activité de marché en croissance plus structurelle.
Marex Group plc est une plateforme mondiale de services financiers diversifiés qui fournit à ses clients des services essentiels de liquidité, d'accès au marché et d'infrastructure sur les marchés de l'énergie, des matières premières et de la finance. La société fournit des services essentiels à ses clients en les connectant aux bourses mondiales et en leur proposant une gamme de services d'exécution. Ses segments comprennent la compensation, l'agence et l'exécution, la tenue de marché, les solutions de couverture et d'investissement, et l'entreprise. Le segment de la compensation sert d'interface entre les bourses et les clients. Il fournit la connectivité qui permet à ses clients d'accéder aux bourses et aux chambres de compensation centrales. Le segment Agence et exécution met en relation les acheteurs et les vendeurs sur la base d'une agence en facilitant la découverte des prix, principalement sur les marchés de l'énergie et des titres financiers. Le segment Market Making agit en tant que principal pour fournir des prix de marché directs à des contreparties professionnelles et de gros, principalement sur les marchés des métaux, de l'agriculture, de l'énergie et des titres financiers.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.