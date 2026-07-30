Marie Brizard Wine & Spirits renoue avec la croissance au 2e trimestre grâce à... la France
Le chiffre d'affaires du groupe tricolore de vins et spiritueux ressort à 45,3 MEUR au deuxième trimestre 2026, en hausse de 0,5% en données organiques et de 2,2% en données publiées. La reprise des ventes en France a notamment permis de compenser le repli observé à l'international.
Dans l'Hexagone, les ventes de Marie Brizard Wine & Spirits ont atteint 18,6 MEUR au 2e trimestre, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe explique cette progression par la reprise progressive des référencements et des ventes de William Peel en grande distribution, la bonne dynamique de Marie Brizard portée par les innovations, les nouveaux contrats de Marques d'Agence ainsi que la contribution d'un contrat de Services Industriels dans le cognac. Les ventes dans le circuit Hors Domicile ont également progressé de 16%.
A l'international, le chiffre d'affaires est ressorti à 26,7 MEUR, en baisse de 3,1% en organique et de 0,3% en données publiées.
" Les tendances macro-économiques et géopolitiques sont défavorables pour les marchés des spiritueux depuis le début de l'année 2026, marquée par une volatilité accrue qui nécessite une agilité opérationnelle et une réactivité commerciale toujours plus importante et rapide", souligne le groupe.
Côté perspectives, MBWS anticipe une amélioration au second semestre en France grâce à la poursuite du redressement de William Peel en grande distribution. Le groupe continue par ailleurs de miser sur ses innovations, de nouveaux contrats de Marques d'Agence et de Services Industriels, ainsi que sur des opportunités de croissance organique et externe dans le cadre de sa stratégie de long terme.
Marie Brizard Wine & Spirits s est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le groupe a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le groupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.