Marie Brizard Wine & Spirits renoue avec la croissance au 2e trimestre grâce à... la France

Le chiffre d'affaires du groupe tricolore de vins et spiritueux ressort à 45,3 MEUR au deuxième trimestre 2026, en hausse de 0,5% en données organiques et de 2,2% en données publiées. La reprise des ventes en France a notamment permis de compenser le repli observé à l'international.

Dans l'Hexagone, les ventes de Marie Brizard Wine & Spirits ont atteint 18,6 MEUR au 2e trimestre, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe explique cette progression par la reprise progressive des référencements et des ventes de William Peel en grande distribution, la bonne dynamique de Marie Brizard portée par les innovations, les nouveaux contrats de Marques d'Agence ainsi que la contribution d'un contrat de Services Industriels dans le cognac.

Les ventes dans le circuit Hors Domicile ont également progressé de 16%.



A l'international, le chiffre d'affaires est ressorti à 26,7 MEUR, en baisse de 3,1% en organique et de 0,3% en données publiées.



" Les tendances macro-économiques et géopolitiques sont défavorables pour les marchés des spiritueux depuis le début de l'année 2026, marquée par une volatilité accrue qui nécessite une agilité opérationnelle et une réactivité commerciale toujours plus importante et rapide", souligne le groupe.



Côté perspectives, MBWS anticipe une amélioration au second semestre en France grâce à la poursuite du redressement de William Peel en grande distribution. Le groupe continue par ailleurs de miser sur ses innovations, de nouveaux contrats de Marques d'Agence et de Services Industriels, ainsi que sur des opportunités de croissance organique et externe dans le cadre de sa stratégie de long terme.