MarketAxess a annoncé mardi viser une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de 8% à 9% par an entre 2026 et 2028, en ligne avec les attentes du marché. Selon les projections de FactSet, l’entreprise devrait atteindre 920,9 millions de dollars de revenus en 2026, un milliard en 2027, puis 1,09 milliard en 2028. Le spécialiste des plateformes de négociation d’obligations confirme ainsi ses ambitions de croissance organique dans un secteur en évolution constante.

En parallèle, le conseil d’administration a validé un nouveau programme de rachat d’actions de 400 millions de dollars, renforçant la stratégie de retour aux actionnaires. Dans ce cadre, MarketAxess prévoit de conclure un accord de rachat accéléré (ASR) avec JPMorgan Chase Bank pour un montant initial de 300 millions de dollars. À l’issue de cette opération, il restera 205 millions de dollars disponibles, dont 105 millions issus d’un précédent plan. L’action progresse de plus de 4% en séance, portée par ces annonces jugées positives par les investisseurs.