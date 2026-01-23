Medtronic annonce que son cathéter Affera Sphere-360, un cathéter de cartographie tout-en-un inédit et d'ablation pulsée de champ (PFA) unique pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique (FA), a obtenu le marquage CE en Europe.
Le cathéter Sphere-360 a été conçu en réponse aux retours des médecins exprimant la nécessité d'un flux de travail simple et différencié et de résultats prévisibles en utilisant un seul cathéter qui prend en compte les variations anatomiques des veines pulmonaires.
Intégré au système de cartographie et d'ablation Affera, il offre une configuration réglable en réseau qui s'adapte à la forme des veines et permet une livraison d'énergie sans avoir besoin de faire pivoter le cathéter à chaque position.
Outre le marquage CE, Medtronic fait part de l'achèvement des premiers cas dans l'essai pivotal Horizon 360 IDE, une étude clinique prospective à un seul bras dans des centres aux Etats-Unis, qui évaluera la sécurité et l'efficacité du cathéter.
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (25%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (19%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18,1%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- technologies crâniennes et rachidiennes (14,8%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (8,7%) ;
- gestion du diabète (8,2%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- maladies neurologiques (5,7%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).
