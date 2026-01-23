Marquage CE pour un cathéter de Medtronic

Medtronic annonce que son cathéter Affera Sphere-360, un cathéter de cartographie tout-en-un inédit et d'ablation pulsée de champ (PFA) unique pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique (FA), a obtenu le marquage CE en Europe.

Le cathéter Sphere-360 a été conçu en réponse aux retours des médecins exprimant la nécessité d'un flux de travail simple et différencié et de résultats prévisibles en utilisant un seul cathéter qui prend en compte les variations anatomiques des veines pulmonaires.



Intégré au système de cartographie et d'ablation Affera, il offre une configuration réglable en réseau qui s'adapte à la forme des veines et permet une livraison d'énergie sans avoir besoin de faire pivoter le cathéter à chaque position.



Outre le marquage CE, Medtronic fait part de l'achèvement des premiers cas dans l'essai pivotal Horizon 360 IDE, une étude clinique prospective à un seul bras dans des centres aux Etats-Unis, qui évaluera la sécurité et l'efficacité du cathéter.