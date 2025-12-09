Roche indique avoir obtenu le marquage CE pour son test COBAS BV/CV afin d'identifier avec précision des bactéries et levures spécifiques responsables de la vaginose bactérienne (BV) et de la candidose vaginale (CV).
Désormais disponible dans les pays acceptant le marquage CE, ce test PCR aide au diagnostic des causes infectieuses de la vaginite, dans des échantillons vaginaux de patientes symptomatiques prélevées à l'aide du tube propriétaire Cobas PCR Media.
Selon Roche, il contribuera à améliorer la précision diagnostique pour des millions de femmes atteintes de vaginite chaque année, et permettra un diagnostic plus rapide en utilisant un seul prélèvement vaginal pour des tests plus larges de santé sexuelle.
"Le test cobas BV/CV protège les femmes des risques de traitement retardé ou incorrect, ce qui permet un soulagement plus rapide des symptômes et réduit la probabilité de complications graves à l'avenir", explique Matt Sause, CEO de Roche Diagnostics.
