Marriott accroit de 9% son BPA au troisième trimestre

Marriott International publie un BPA ajusté de 2,47 dollars au titre du troisième trimestre 2025, contre 2,26 USD au même trimestre de 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1,35 MdUSD, en augmentation de 10% en comparaison annuelle.



'Nous avons réalisé une forte croissance du nombre de chambres, de solides signatures de projets de développement et des gains de bénéfices', commente son CEO Anthony Capuano qui pointe aussi un modèle d'affaires à faible intensité d'actifs.



La chaine hôtelière haut de gamme a vu son RevPAR (revenu par chambre disponible) augmenter de 0,5%, une progression de 2,6% sur les marchés internationaux, tirée par l'Asie Pacifique, ayant compensé un tassement de 0,4% en Amérique du Nord.



Pour l'ensemble de l'année 2025, Marriott indique anticiper un BPA ajusté de 9,98 à 10,06 dollars, un EBITDA ajusté de 5,352 à 5,382 MdsUSD, et une croissance de son RevPAR global de 1,5 à 2,5% à taux de change constants.