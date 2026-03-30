Marriott International annonce l'ouverture du Four Points by Sheraton São Vicente Resort, marquant son entrée au Cap-Vert et le 500e établissement de son segment "select service" en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Situé à Mindelo, sur l'île de São Vicente, l'hôtel propose 127 chambres et suites.
Ce projet constitue également le premier resort de la marque Four Points by Sheraton en Afrique, combinant offre loisirs et services adaptés aux voyageurs d'affaires.
Le complexe dispose notamment d'un accès direct à la plage de Laginha, d'une piscine à débordement, de plusieurs espaces de restauration, d'un centre de conférence, d'une salle de sport et d'un spa.
Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente en charge des marques premium, select et milieu de gamme pour la région EMEA, souligne que "cette ouverture illustre la forte demande pour une hôtellerie moderne et accessible" dans la région.
Marriott précise que ses hôtels "select service" représentent désormais plus de 30% de son portefeuille EMEA, reflétant l'importance stratégique de ce segment dans sa croissance.
Le titre Marriott a reculé de 2,5% vendredi à Wall Street mais affiche toujours une progression de l'ordre de 2,3% depuis le début de l'année.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.