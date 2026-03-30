Marriott arrive au Cap-Vert avec l'ouverture d'un resort Four Points by Sheraton

Le groupe hôtelier américain poursuit son expansion sur le continent africain. L'hôtel ouvert au Cap-Vert proposera un total de 127 chambres et suites.

Marriott International annonce l'ouverture du Four Points by Sheraton São Vicente Resort, marquant son entrée au Cap-Vert et le 500e établissement de son segment "select service" en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Situé à Mindelo, sur l'île de São Vicente, l'hôtel propose 127 chambres et suites.



Ce projet constitue également le premier resort de la marque Four Points by Sheraton en Afrique, combinant offre loisirs et services adaptés aux voyageurs d'affaires.



Le complexe dispose notamment d'un accès direct à la plage de Laginha, d'une piscine à débordement, de plusieurs espaces de restauration, d'un centre de conférence, d'une salle de sport et d'un spa.



Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente en charge des marques premium, select et milieu de gamme pour la région EMEA, souligne que "cette ouverture illustre la forte demande pour une hôtellerie moderne et accessible" dans la région.



Marriott précise que ses hôtels "select service" représentent désormais plus de 30% de son portefeuille EMEA, reflétant l'importance stratégique de ce segment dans sa croissance.



Le titre Marriott a reculé de 2,5% vendredi à Wall Street mais affiche toujours une progression de l'ordre de 2,3% depuis le début de l'année.