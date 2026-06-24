Marriott International annonce la signature d'un accord avec Blacksand visant à développer 10 hôtels en Arabie saoudite au cours des quatre prochaines années, représentant plus de 1 300 chambres.
Le projet couvrira plusieurs segments du portefeuille du groupe, des marques de luxe aux offres de long séjour, notamment St. Regis, Marriott Hotels, Autograph Collection, Moxy, Courtyard, Residence Inn et Apartments by Marriott Bonvoy.
Les établissements sont actuellement en phase de conception ou au début de leur construction. Les ouvertures s'échelonneront jusqu'en 2030 dans plusieurs villes du royaume, le premier hôtel devant ouvrir à Riyad.
A terme, les 10 hôtels devraient générer plus de 6 000 emplois à temps plein, dont au moins 60% réservés à des ressortissants saoudiens, assure le communiqué de Marriott.
Les deux partenaires indiquent par ailleurs vouloir poursuivre leur collaboration afin d'élargir leur portefeuille commun dans le pays, alors que l'Arabie saoudite accélère le développement de son secteur touristique.
Peu avant 17h30 (heure de Paris), le titre Marriott reculait de 0,2% à New York, ce qui ne l'empêche pas de signer une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.