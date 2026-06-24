Marriott compte ouvrir 10 nouveaux hôtels en Arabie saoudite

Le partenariat porte sur plus de 1 300 chambres et couvrira plusieurs marques du groupe hôtelier américain d'ici à 2030.

Marriott International annonce la signature d'un accord avec Blacksand visant à développer 10 hôtels en Arabie saoudite au cours des quatre prochaines années, représentant plus de 1 300 chambres.



Le projet couvrira plusieurs segments du portefeuille du groupe, des marques de luxe aux offres de long séjour, notamment St. Regis, Marriott Hotels, Autograph Collection, Moxy, Courtyard, Residence Inn et Apartments by Marriott Bonvoy.



Les établissements sont actuellement en phase de conception ou au début de leur construction. Les ouvertures s'échelonneront jusqu'en 2030 dans plusieurs villes du royaume, le premier hôtel devant ouvrir à Riyad.



A terme, les 10 hôtels devraient générer plus de 6 000 emplois à temps plein, dont au moins 60% réservés à des ressortissants saoudiens, assure le communiqué de Marriott.



Les deux partenaires indiquent par ailleurs vouloir poursuivre leur collaboration afin d'élargir leur portefeuille commun dans le pays, alors que l'Arabie saoudite accélère le développement de son secteur touristique.



Peu avant 17h30 (heure de Paris), le titre Marriott reculait de 0,2% à New York, ce qui ne l'empêche pas de signer une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.