Marriott International annonce un accord avec Fitwel, système de certification spécialisé dans les bâtiments favorisant la santé et le bien-être des occupants, afin d'étendre ces standards à l'ensemble de son portefeuille mondial de résidences de marque.
Dans le cadre de ce partenariat, premier accord d'entreprise conclu par Fitwel, Marriott devient également la première société du secteur de l'hôtellerie à obtenir le statut de "Champion+", qui distingue les organisations déployant des solutions de bien-être à grande échelle.
L'accord s'appuie sur un projet pilote mené au Ritz-Carlton Residences Chicago, Magnificent Mile, certifié Fitwel 2 étoiles en mars. Marriott prévoit désormais d'étendre cette certification à plusieurs résidences de marque d'ici la fin de l'année.
Le groupe compte actuellement 153 résidences ouvertes et 183 projets en développement. Parmi les initiatives mises en avant figurent des équipements dédiés au bien-être à Dubaï, Muskoka, Bangkok et Marsa Arabia Island.
Peu avant 16h30, le titre reculait d'environ 1,8% à la Bourse de New York.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.