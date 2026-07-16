W Hotels annonce l'ouverture du "W Riyadh - KAFD", premier établissement de la marque en Arabie saoudite. Situé dans le King Abdullah Financial District (KAFD), l'hôtel compte 210 chambres, dont 17 suites, 2 suites penthouse et un W Penthouse.
L'établissement mise sur un design inspiré du patrimoine saoudien, et propose propose plusieurs espaces de restauration, dont le restaurant Sira, d'inspiration latino-américaine, le café Beni et le WET Deck. Un salon extérieur, Sahari, ouvrira plus tard cette année pour accueillir des événements et des spectacles.
L'hôtel comprend également un spa AWAY Spa, une salle de sport FIT, ainsi que des espaces dédiés aux événements avec 15 salles de réunion modulables et une salle de bal.
Helen Leighton, vice-présidente des marques de luxe pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), indique que cette ouverture "marque une étape importante" pour W Hotels et renforce l'engagement de la marque à développer son offre d'hôtellerie lifestyle de luxe au Moyen-Orient.
Peu avant 17h à Paris, le titre Marriott International progressait de plus de 1% à la Bourse de New York.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.