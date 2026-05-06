Marriott International attendu en hausse après ses résultats
Le groupe hôtelier a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, profitant de la vigueur de la demande mondiale de voyages et de la croissance des revenus de gestion. Le titre est attendu en hausse de plus de 2% à l'ouverture de Wall Street.
Marriott International a enregistré un bénéfice net publié de 648 MUSD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 3% sur un an et légèrement sous le consensus qui visait 677 MUSD. En revanche, en données ajustées, le bénéfice net ressort à 726 MUSD (+13%), pour un BPA en hausse de 17%, à 2,72 USD.
L'EBITDA ajusté ressort en hausse de 15%, à 1 398 MUSD, faisant mieux que le consensus de 1 323 MUSD. Par ailleurs, le RevPAR mondial a augmenté de 4,2% sur un an au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 6,654 MdsUSD, en hausse de 6% et lui aussi au-dessus du consensus (6,58 MdsUSD).
En base ajustée, le résultat opérationnel a atteint 1 158 MUSD en hausse de 14% et supérieur au consensus de 1 099 MUSD.
Au cours du trimestre, Marriott rapporte avoir ajouté environ 15 900 chambres nettes, portant son parc mondial à près de 1,796 million de chambres réparties dans plus de 9 900 établissements.
"Nous avons enregistré d'excellents résultats au premier trimestre, reflétant la force de nos marques, notre empreinte mondiale inégalée et la résilience de la demande de voyages", a commenté Anthony Capuano, président-directeur général.
Pour 2026, Marriott a indiqué que ses perspectives actualisées intègrent la poursuite des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient jusqu'à la fin de l'année, principalement dans cette région. Le groupe vise un EBITDA ajusté compris entre 5,88 et 5,97 MdsUSD, soit une hausse de 9 à 11% par rapport à 2025.
Anthony G. Capuano est membre du conseil d'administration de Save Venice, Inc. et directeur général et administrateur de Marriott International, Inc. et membre de l'Urban Land Institute, membre du conseil de l'American Hotel & Lodging Association, Inc. et membre de la Cornell Hotel Society, Inc.
M. Capuano a précédemment occupé le poste de directeur chez Horwath Velez & Co. PSC et Principal chez Kenneth Leventhal & Co.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Cornell.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.