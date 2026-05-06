Marriott International a enregistré un bénéfice net publié de 648 MUSD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 3% sur un an et légèrement sous le consensus qui visait 677 MUSD. En revanche, en données ajustées, le bénéfice net ressort à 726 MUSD (+13%), pour un BPA en hausse de 17%, à 2,72 USD.

L'EBITDA ajusté ressort en hausse de 15%, à 1 398 MUSD, faisant mieux que le consensus de 1 323 MUSD. Par ailleurs, le RevPAR mondial a augmenté de 4,2% sur un an au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 6,654 MdsUSD, en hausse de 6% et lui aussi au-dessus du consensus (6,58 MdsUSD).

En base ajustée, le résultat opérationnel a atteint 1 158 MUSD en hausse de 14% et supérieur au consensus de 1 099 MUSD.

Au cours du trimestre, Marriott rapporte avoir ajouté environ 15 900 chambres nettes, portant son parc mondial à près de 1,796 million de chambres réparties dans plus de 9 900 établissements.

"Nous avons enregistré d'excellents résultats au premier trimestre, reflétant la force de nos marques, notre empreinte mondiale inégalée et la résilience de la demande de voyages", a commenté Anthony Capuano, président-directeur général.

Pour 2026, Marriott a indiqué que ses perspectives actualisées intègrent la poursuite des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient jusqu'à la fin de l'année, principalement dans cette région. Le groupe vise un EBITDA ajusté compris entre 5,88 et 5,97 MdsUSD, soit une hausse de 9 à 11% par rapport à 2025.