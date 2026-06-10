Marriott International annonce la finalisation d'une coentreprise avec la famille Leali, fondatrice de Lefay, afin d'intégrer cette marque de bien-être de luxe à son portefeuille mondial.
Fondée en 2006 en Italie, Lefay exploite actuellement deux complexes hôteliers primés au lac de Garde et dans les Dolomites. La marque se distingue par sa méthode de spa propriétaire, combinant recherche scientifique et approches holistiques du bien-être.
Plusieurs nouveaux établissements sont en développement en Toscane, dans le sud de l'Italie et dans les Alpes suisses.
La coentreprise détiendra la marque Lefay et ses actifs de propriété intellectuelle, tandis que les actifs immobiliers italiens resteront détenus par la famille fondatrice. Les hôtels seront exploités dans le cadre de contrats de gestion de long terme.
L'intégration aux plateformes numériques de Marriott et au programme de fidélité Marriott Bonvoy est attendue d'ici la fin de 2026.
Peu après 17h, le titre est stable à New York. Il enregistre toutefois une hausse de plus de 27% depuis le début de l'année.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.