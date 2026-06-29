Martin Marietta rachète Lhoist North America pour 13,5 milliards de dollars
Martin Marietta Materials a annoncé l'acquisition de Lhoist North America dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions valorisée à 13,5 milliards de dollars. Le groupe versera 7 milliards de dollars en espèces et remettra 6,5 milliards de dollars en actions afin de financer cette transaction, qui doit lui permettre de renforcer sa présence sur le marché des produits à base de chaux. L'entreprise prévoit de réaliser environ 85 millions de dollars de synergies de coûts annuelles à terme. L'action Martin Marietta reculait d'environ 5% après l'annonce.
Selon le directeur général Ward Nye, la demande en produits de chaux de haute qualité devrait rester soutenue pendant plusieurs décennies grâce aux investissements dans les infrastructures, l'industrie manufacturière de pointe, l'énergie et le développement industriel aux États-Unis. L'opération permettra également au groupe d'acquérir des carrières, des sites de production, des terminaux de distribution ainsi que 2 milliards de tonnes de réserves de calcaire situées dans les principaux corridors urbains de la Sun Belt. À son issue, la famille Berghmans, propriétaire de Lhoist, détiendra environ 15% du capital de Martin Marietta.
Cette acquisition s'inscrit dans un contexte de consolidation du secteur américain des matériaux de construction, porté par la croissance des projets de centres de données, des infrastructures énergétiques ainsi que des marchés du logement et de la construction non résidentielle. Les analystes estiment que cette opération diversifie les activités de Martin Marietta tout en renforçant son exposition à des marchés d'infrastructures jugés attractifs. La finalisation de la transaction est attendue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.
Martin Marietta Materials, Inc. est le 2e producteur américain de granulats et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- granulats et matériaux de construction (92,8%) : granulats (83,5% du CA) et autres (16,5%) ;
- produits chimiques à base de magnésie (7,2%) : destinés aux applications industrielles, agricoles et environnementales. Le groupe propose également des chaux dolomitiques destinées à l'industrie de l'acier.
99,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.