Alstom annonce que son conseil d'administration, suivant la recommandation de son comité de nominations et rémunération, a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général du groupe, à compter du 1er avril 2026.

Il succédera ainsi à Henri Poupart-Lafarge, qui a fait part en mai dernier de sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général de l'équipementier de transport, fonction qu'il occupe depuis février 2016.

Martin Sion a rejoint Aircelle en 2013 comme PDG puis, en 2015, est devenu président de Safran Electronics & Defense. Membre du conseil d'administration d'ArianeGroup depuis 2020, il en est devenu le président exécutif en 2023.