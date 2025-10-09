Alstom annonce que son conseil d'administration, suivant la recommandation de son comité de nominations et rémunération, a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général du groupe, à compter du 1er avril 2026.
Il succédera ainsi à Henri Poupart-Lafarge, qui a fait part en mai dernier de sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général de l'équipementier de transport, fonction qu'il occupe depuis février 2016.
Martin Sion a rejoint Aircelle en 2013 comme PDG puis, en 2015, est devenu président de Safran Electronics & Defense. Membre du conseil d'administration d'ArianeGroup depuis 2020, il en est devenu le président exécutif en 2023.
M. Henri Poupart-Lafarge est ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées et diplômé du Massachussetts Institute of Technology (MIT).
Il commence sa carrière en 1992 à la Banque Mondiale à Washington, avant de rejoindre le ministère de l’économie et des finances en 1994. M. Henri Poupart-Lafarge a rejoint Alstom en 1998, en tant que responsable des Relations Investisseurs et chargé du contrôle de gestion.
Il prend en 2000 la Direction Financière du Secteur Transmission & Distribution, cédé en 2004. Directeur Financier du groupe Alstom de 2004 à 2010, il occupera le poste de Président du Secteur Grid d'Alstom de 2010 à 2011 puis de Président du Secteur Transport d'Alstom du 4 juillet 2011 jusqu'à sa nomination en tant que Président-Directeur Général.
Il est Président-Directeur Général du groupe Alstom depuis le 1er février 2016.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
