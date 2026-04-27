Le groupe néerlandais explique que cette démission fait suite à une évaluation selon laquelle les autres activités professionnelles de Martin van den Brink pourraient, à terme, engendrer des conflits d'intérêts.

Afin d'éviter toute situation de ce type, ou toute apparence de conflit d'intérêts, cette décision a été prise d'un commun accord. Pour rappel, Martin van den Brink a été nommé au conseil de surveillance d'ASM en mai 2024.

"Martin a joué un rôle déterminant dans le renforcement du contrôle technologique exercé par le conseil, notamment par la création du comité technologique", salue Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance.