Martine Snels rejoint le conseil d'administration de Syensqo
Syensqo annonce la nomination de Martine Snels en tant que nouvelle administratrice indépendante non exécutive et membre de son conseil d'administration, avec prise d'effet à partir du 1er avril 2026.
Publié le 30/03/2026 à 09:32
Martine Snels est notamment membre du conseil de surveillance de SIG Group, où elle siège dans plusieurs comités clés. Elle a aussi été membre du comité exécutif de GEA Group AG et chief operating officer de l'activité Ingredients de Royal FrieslandCampina.
Avec cette nomination, le conseil d'administration de Syensqo est désormais complet, avec un équilibre entre administrateurs indépendants et de référence ainsi qu'une "grande diversité de compétences, de perspectives et d'expériences internationales".