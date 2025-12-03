Le fabricant de semi-conducteurs Marvell a annoncé l’acquisition de la start-up Celestial AI pour un montant initial de 3,25 milliards de dollars, pouvant atteindre 5,5 milliards en fonction de résultats futurs. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement dans les technologies d’interconnexion optique, un domaine clé pour les infrastructures d’intelligence artificielle. La finalisation de la transaction est prévue pour début 2026, avec des paiements conditionnés à l’atteinte d’un chiffre d’affaires cumulé de 2 milliards de dollars d’ici fin 2029.

Celestial AI conçoit des interconnexions optiques à haute performance, mieux adaptées que les câbles en cuivre aux exigences des grands modèles de langage et des centres de données. Grâce à cette acquisition, Marvell compte intégrer progressivement cette technologie dans les puces IA personnalisées et les équipements réseau de nouvelle génération. L’opération devrait renforcer la position de Marvell face aux géants du cloud qui investissent massivement dans l’optimisation de leurs architectures matérielles.

L’annonce coïncide avec la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dopant l’action Marvell de 10% en pré ouverture de Wall Street. Le groupe anticipe une croissance de 25% de ses revenus dans les centres de données en 2025 et prévoit 2,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours. Plusieurs acteurs du secteur, dont Amazon Web Services, ont salué l’opération, y voyant un catalyseur d’innovation dans l’interconnexion optique appliquée à l’IA.