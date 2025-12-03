Le fabricant de semi-conducteurs Marvell a annoncé l’acquisition de la start-up Celestial AI pour un montant initial de 3,25 milliards de dollars, pouvant atteindre 5,5 milliards en fonction de résultats futurs. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement dans les technologies d’interconnexion optique, un domaine clé pour les infrastructures d’intelligence artificielle. La finalisation de la transaction est prévue pour début 2026, avec des paiements conditionnés à l’atteinte d’un chiffre d’affaires cumulé de 2 milliards de dollars d’ici fin 2029.
Celestial AI conçoit des interconnexions optiques à haute performance, mieux adaptées que les câbles en cuivre aux exigences des grands modèles de langage et des centres de données. Grâce à cette acquisition, Marvell compte intégrer progressivement cette technologie dans les puces IA personnalisées et les équipements réseau de nouvelle génération. L’opération devrait renforcer la position de Marvell face aux géants du cloud qui investissent massivement dans l’optimisation de leurs architectures matérielles.
L’annonce coïncide avec la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dopant l’action Marvell de 10% en pré ouverture de Wall Street. Le groupe anticipe une croissance de 25% de ses revenus dans les centres de données en 2025 et prévoit 2,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours. Plusieurs acteurs du secteur, dont Amazon Web Services, ont salué l’opération, y voyant un catalyseur d’innovation dans l’interconnexion optique appliquée à l’IA.
Marvell Technology Group Ltd est spécialisé dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés de stockage et de transmission destinés aux fabricants d'équipements de réseaux haut débit, de disques durs et de produits électroniques grand public. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- centres de données (72,2%) : systèmes d'intelligence artificielle, systèmes de stockage de données, commutateurs Ethernet, serveurs, systèmes d'interconnexion, etc. ;
- réseaux d'entreprises (10,9%) : routeurs, commutateurs Ethernet, points d'accès sans fil, équipements réseau, postes de travail, etc. pour campus, petites et moyennes entreprises ;
- infrastructures de réseaux de télécommunications (5,9%) : multiplexeurs d'accès, commutateurs Ethernet, systèmes de transport optique, routeurs, systèmes d'accès au réseau radio sans fil ;
- électronique grand public (5,5%) : passerelles et routeurs large bande, systèmes pour consoles de jeux, systèmes de stockage de données à domicile, points d'accès sans fil domestiques, systèmes pour ordinateurs personnels, imprimantes et terminaux de réception ;
- automobile et industrie (5,5%) : systèmes avancés d'aide à la conduite, systèmes de véhicules autonomes, systèmes de réseaux embarqués, commutateurs Ethernet industriels, systèmes de vidéosurveillance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (16,6%), Chine (43,5%), Taïwan (9,7%), Singapour (7,8%), Thaïlande (5,3%), Japon (2,9%), Malaisie (2,5%), Finlande (2%) et autres (9,7%).
